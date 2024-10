Convocan a un apagón nacional contra los tarifazos del gobierno de Javier Milei

El mitin tuvo lugar en Tacheles - Polo de Cultura Emergente, ubicado en la zona de Congreso, donde los presentes informaron que motorizarán una agenda común contra los “tarifazos atroces” e impulsarán actividades como amparos colectivos y marchas para intentar ponerle coto a la escalada en los precios.

En ese marco, Katopodis dijo a Ámbito que los sectores que integran el Foro están “cruzados por la misma tragedia, que es pagar la boleta de luz en la Argentina. Es una verdadera tragedia, un verdadero dolor de cabeza, una angustia para cualquier familia de clase media o media baja, trabajadora, que tiene que hacer las cuentas todos los meses para ver cómo enfrenta el peso de lo que significa en una familia el pago de la luz, del gas, del agua, del transporte. Todo eso con un único bolsillo que está flaco”, señaló el funcionario bonaerense.

Aunque el frente trabaja mancomunado desde hace tiempo, esta semana tomó la decisión de pasar a la acción ante los anuncios de nuevas subas en las tarifas. Al respecto, el ministro provincial señaló que se decidió “rechazar el tarifazo con un apagón nacional, pacífico, responsable, serio, en todo el país, convocando a argentinos y argentinas, pymes, comerciantes, clubes de barrio, para que de 21 a 21.10 del 31 de octubre apaguemos la luz y rechacemos un ajuste y un tarifazo que no se puede afrontar”.

“Milei nos había dicho que esta vez el sacrificio y el ajuste lo iban a hacer los ricos, los que mayor capacidad y poder adquisitivo tuviesen. No fue así: nos engañó a todos. No solo no lo están haciendo los más ricos de la Argentina, sino que los más ricos de la Argentina, los grandes grupos económicos, han sido beneficiados con dinero, con blanqueos, con eximición de impuestos. Definitivamente el peso del sacrificio está muy mal distribuido”, completó el dirigente peronista.

Protestas de instituciones sociales

A su turno, Graciela Lazarof, representante del Club Tres de Febrero, precisó que las instituciones barriales “atraviesan una dificultad muy importante, ya que no pueden seguir conteniendo como consecuencia de la morosidad en las cuotas sociales”.

“Nuestro ejercicio contable tenía una incidencia del 3,5% para servicios en 2023. Este año, van a llevarse más del 25% y no sabemos a donde van a llegar”, comentó.

Sobre este aspecto, sostuvo que la “la actividad deportiva es un derecho, no es una frivolidad. Pedimos ser tenidos en cuenta y que la sociedad también asuma que debemos expresarnos de algún modo para que esto no avance sobre nuestros derechos”, concluyó.

En tanto, Fernando Garralaga, exdirector de la Agencia de Discapacidad de la Nación, denunció que las familias de las personas con discapacidad “afrontan un ataque furibundo”. Sostuvo, también, que el Estado “es una gran herramienta que debe estar presente y hoy no lo está. Podemos decir que las personas con discapacidad y sus familias son víctimas de este gobierno y de sus políticas”, amplió, y apuntó que el Foro representa “una iniciativa esperanzadora”.

El Foro tendrá como agenda reuniones mensuales bajo la premisa de #TarifasJustas; campañas digitales; acciones en el territorio, jornadas de reflexión y de reclamos; presentaciones Judiciales de carácter Sectorial, Individual y Colectivas; visibilización de problemáticas como la de Desregulación del Precio de la Garrafa; y una Gran Audiencia Pública Nacional Contra el Tarifazo de Milei.