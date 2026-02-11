Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | San Valentín

Celebremos juntos el día de San Valentín

UNO apuesta al amor, y te invita a participar de un sorteo para que puedas dar el siguiente paso en tu relación.

11 de febrero 2026 · 10:05hs
Mediante la cuenta de Instagram de UNO @unoentrerios se invita a participar a todos los seguidores del sorteo de un anillo de compromiso.

¿Cómo participar?

Buscá el posteo en la cuenta de instagram de UNO referente al sorteo de San Valentín y completá los pasos indicados.

Premio:

1° -Un anillo de compromiso, de plata.

El sorteo se realizará el 12 de febrero, se anunciará en las historias el nombre del ganador/a. El premio es un anillo de Plata 900 de Joyería Metz. El premio no se puede canjear por otro producto o su valor en efectivo.

San Valentín
