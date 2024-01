Conmoción en Buenos Aires por médico hallado sin vida

Este jueves se confirmó el hallazgo del cuerpo de Solveig David Vanini Marchi, un médico residente que había desaparecido el martes 9 de enero del Hospital Piñeiro, en el barrio porteño de Flores, donde realizaba una guardia nocturna. Dijo que saldría un instante a un cajero automático cercano, pero no volvió y se inició una búsqueda en Buenos Aires.

Solveig David Vanini Marchi 2.jpg

Según indicaron los colegas del médico, el martes a las 20 horas ya había ingresado al hospital con su ambo y había tomado la guardia que duraría hasta la mañana siguiente. No obstante, 45 minutos de iniciado el turno, avisó a sus compañeros que se retiraría a un cajero automático, pero no especificó a cuál. La preocupación se incrementó cuando pasaron las horas y él no retornó al puesto de trabajo, por lo que una colega decidió radicar una denuncia en la Comisaría Vecinal 7-A y se desplegó un operativo a cargo de la División Búsqueda de Personas.

Tras el hallazgo del cuerpo, se solicitó una ambulancia que arribó rápidamente y confirmó el deceso del médico. Debido a las condiciones en las que fue hallado Vanini Marchi, los profesionales consideran que, en primera instancia, se trataría de un suicidio. No obstante, aún se aguardan los resultados de la autopsia.

Quién era Solveig

El médico, oriundo de Brasil, se había mudado a la ciudad de Buenos Aires para ser residente en el Hospital Piñeiro y se trasladó desde el Hospital San Martín de Paraná. Según constató el medio 9 Digital, Solveig había renunciado a su matrícula en la salud pública de Entre Ríos vía e-mail en septiembre de 2023.

De 34 años de edad, había construido su vida en Misiones donde tenía a sus vínculos afectivos, especialmente sus tres hijos y mantenía una relación a distancia con ellos. Por otro lado, se supo que el residente residía en la Ciudad de Buenos Aires con una novia.