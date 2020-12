Congreso: aborto, jubilaciones y PASO, temas de la semana

olalla Olalla, la senadora entrerriana que aun no ha definido su voto por el aborto.

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya aprobado por la Cámara de Diputados, recibió dictamen favorable la semana pasada del Senado y se votaría en la sesión del martes 29. Hasta entonces, en la Cámara alta habrá un intenso cabildeo y probablemente la cantidad final de votos a favor y en contra no se sepa hasta el momento del sufragio en el recinto. En los últimos días hubo buenas noticias para los partidarios de la legalización. Dos de los senadores indecisos firmaron el dictamen “en disidencia parcial”. Si bien no están asegurados, marcan una tendencia. Uno es el entrerriano Edgardo Kueider (Frente de Todos). El otro es el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio), quien en 2018 ya había votado a favor del aborto legal. El tercer voto “verde” que se sumó en los últimos días es la rionegrina del Frente de Todos, Silvina García Larraburu, que en 2018 había votado en contra pero fue persuadida y salió del grupo de WhatsApp de los ‘celestes’. Los tres votos nuevos en el ‘poroteo’ revirtieron un panorama que se había agriado días atrás cuando el senador pampeano de la UCR, Juan Carlos Marino, informó que su voto sería negativo. En tanto, en la tropa a favor de la IVE alertó la postura que tomó el rionegrino Alberto Weretilneck, quien firmó el dictamen en disidencia parcial y condicionó su voto a favor a que se cambien varios artículos. También sembró dudas el catamarqueño Oscar Castillo (UCR), que votó a favor hace dos años pero ahora no firmó el dictamen. Aún quedan dos votos en duda: la neuquina Lucila Crexell, quien en 2018 se abstuvo, y la radical entrerriana Stella Olalla, que nunca confirmó su postura sobre el tema. El conteo de votos en el Senado arroja un escenario de votación muy parejo. Los últimos sondeos muestran 35 sufragios a favor de la legalización, 34 en contra y las dos indecisiones de Crexell y Olalla. Cabe recordar que, en caso de empate, el voto decisivo será de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que lo haría a favor.