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La inscripción de la esposa de Manuel Adorni al blanqueo fiscal desató un nuevo cruce político

Un diputado cuestionó a Adorni tras conocerse que su esposa se acogió al régimen de regularización fiscal. Lo acusó de beneficiarse de una ley del Gobierno.

10 de junio 2026 · 07:40hs
La inscripción de la esposa de Manuel Adorni al blanqueo fiscal desató un nuevo cruce político

El diputado nacional Pablo Juliano apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de conocerse que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, se inscribió en el régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. “Adorni primero se engolosinó gastando cientos de miles de dólares crocantes y ahora hace que su esposa se inscriba en el Régimen de Inocencia Fiscal, una ley-traje a medida que el propio gobierno de LLA hizo para sus amigos, parientes y socios. No tengo dudas de que la DDJJ del jefe de Gabinete va a ser el ejercicio más bizarro de contabilidad creativa de la historia argentina. Dibuje, Ministro, dibuje”, sostuvo el legislador en su cuenta de X.

La polémica se desató a partir de una investigación publicada el 9 de junio de 2026 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, donde se reveló que Angeletti solicitó su adhesión al régimen el 31 de mayo pasado, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El mecanismo, establecido por la Ley 27.799, permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, consignó el sitio Parlamentario.

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La inscripción

De acuerdo con esa publicación, la constancia oficial –vigente hasta el 9 de julio– no detalla los montos involucrados ni los bienes regularizados, ya que esa información se encuentra protegida por el secreto fiscal. Sin embargo, el pedido de acogimiento al régimen se produce en un contexto sensible: días antes de que el propio Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial como funcionario público.

El informe periodístico señala que la situación adquiere relevancia adicional por el rol institucional de Adorni, quien ha sido uno de los principales voceros del gobierno en materia de transparencia, control del gasto público y lucha contra la corrupción. En ese marco, la regularización tardía de la situación tributaria de su cónyuge “genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario”.

La investigación detalla además que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro de actividades profesionales, pero recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en el IVA y en el impuesto a las ganancias, cuando ya su esposo ocupaba un cargo de primera línea y ambos estaban considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP). Ese desfase temporal es observado por los investigadores judiciales como un elemento relevante.

En paralelo, la causa judicial en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito también analiza diversas operaciones patrimoniales de la familia. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito en 2025 por el que se abonaron US$30.000 en efectivo y se asumió una hipoteca de US$200.000 sin intereses, así como la adquisición de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz por US$120.000, también en parte en efectivo.

Manuel Adorni Esposa Inocencia fiscal
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