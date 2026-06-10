El sector gastronómico espera un repunte con la llegada del Mundial

El campeonato de fútbol aparece como una esperanza para bares y restaurantes en medio del contexto económico y la caída del consumo en el sector gastronómico.

Mientras el sector comercial atraviesa uno de los períodos más complejos de los últimos años, la proximidad del Mundial de Fútbol genera expectativas entre empresarios del sector gastronómico y hoteleros que ven en el evento deportivo una oportunidad para recuperar parte del movimiento perdido.

En este marco, bares, restaurantes, cervecerías y espacios gastronómicos de distintas ciudades del país ya comenzaron a prepararse para recibir a los fanáticos que acostumbran reunirse para seguir los partidos de la Selección Argentina. Promociones especiales, incorporación de pantallas y ambientaciones temáticas forman parte de las estrategias pensadas para atraer clientes en un contexto marcado por la retracción del consumo.

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Sin embargo, los referentes del sector coinciden en que el impacto del Mundial dependerá de varios factores: el desempeño del seleccionado nacional, los horarios de los encuentros y, sobre todo, la situación económica que atraviesan las familias argentinas.

Copa del Mundo (1)

Ambiente futbolero

Marcelo Quiroga, empresario gastronómico de Paraná con extensa trayectoria en el rubro, explicó que los establecimientos ya comenzaron a trabajar en propuestas especiales para aprovechar el interés que despierta el fútbol. Como ejemplo mencionó promociones vinculadas a los partidos amistosos previos al torneo, con descuentos y ofertas en bebidas durante los horarios de transmisión. “Los locales gastronómicos permiten ver los partidos en un ambiente distinto, más parecido a una cancha, más futbolero”, señaló.

Según indicó, la concurrencia suele incrementarse especialmente cuando los encuentros no se transmiten de manera abierta o cuando coinciden con horarios nocturnos y fines de semana, situaciones que favorecen las salidas grupales.

En ese sentido, destacó que algunos de los partidos de la fase inicial podrían generar una importante convocatoria, particularmente aquellos programados para la noche o durante los fines de semana. “La gente aprovecha para salir, comer algo, compartir una cerveza y ver el partido”, resumió.

No obstante, Quiroga advirtió que el escenario actual es diferente al de Qatar 2022. A su entender, tanto las expectativas deportivas como el ánimo social son hoy más moderados. “En el Mundial pasado había mucha más ilusión. Hoy el contexto es distinto. Hay una caída del consumo que se viene sintiendo desde hace meses y el ánimo general tampoco es el mismo”, afirmó.

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El empresario remarcó que la gastronomía forma parte de los gastos que las familias consideran prescindibles cuando deben ajustar sus presupuestos. Por ese motivo, observó cambios concretos en los hábitos de consumo. “La gente sigue saliendo, pero con menos frecuencia y gasta menos. Busca promociones, comparte consumiciones y cuida mucho más el bolsillo”, aseguró.

Aun así, consideró que el desempeño de la Selección Argentina podría convertirse en un factor determinante para el movimiento del sector. “Las ventas van a estar atadas al camino de la Selección. Cuando Argentina gana, cambia el ánimo de la gente y eso se nota”, sostuvo.

Una mirada similar aportó Mario Delasoie, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Colón, quien confirmó que numerosos establecimientos de esa ciudad turística se encuentran acondicionando sus espacios para transmitir los encuentros mundialistas. “Muchos han colocado pantallas nuevas o mejorado las que tenían para tratar de generar un mayor movimiento; y el personal que colabora, como es el caso de los mozos por ejemplo, van a estar vestidos de manera alusiva para los partidos del Mundial de Argentina específicamente”, comentó.

Delasoie reconoció que existe una expectativa compartida de que el Mundial ayude a movilizar la actividad gastronómica, aunque aclaró que la situación actual es particularmente difícil. “Todo está muy parado. La expectativa está puesta en que se pueda mover un poco la actividad, porque la realidad es que el panorama es complicado para todos”, expresó.

En el caso de Colón, la situación se vuelve aún más desafiante debido a la fuerte dependencia del turismo. Según explicó, el movimiento generado por los residentes locales no alcanza para sostener la estructura del sector. “La gastronomía está preparada para atender turistas. El movimiento local no alcanza para todos los establecimientos”, señaló.

Mundial El sector gastronómico tiene esperanzas de tener un mayor movimiento durante el Mundial

Escenario complejo

El dirigente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Colón también describió un escenario complejo para la hotelería, con jornadas de ocupación prácticamente nula en plena temporada baja. “Mayo y junio históricamente son meses flojos, pero este año la situación se siente con más fuerza debido a la recesión que afecta al turismo y al comercio en general”, afirmó.

Respecto del próximo fin de semana largo, Delasoie indicó que las reservas continúan siendo bajas, aunque mantienen expectativas de que las condiciones climáticas puedan favorecer decisiones de viaje de último momento.

Sostener la actividad

Más allá de las diferencias regionales, ambos entrevistados coinciden en que la gastronomía enfrenta un escenario de consumo retraído, donde cada salida representa una decisión cada vez más analizada por las familias.

En ese contexto, el Mundial aparece como una oportunidad capaz de generar un impulso temporal a través de una de las costumbres más arraigadas entre los argentinos: reunirse para alentar a la Selección.

Las promociones especiales, la transmisión de los partidos y la creación de ambientes temáticos buscan capitalizar esa pasión futbolera. Sin embargo, el verdadero alcance de ese movimiento dependerá no sólo de la marcha deportiva del equipo nacional, sino también de la evolución de una economía que sigue condicionando los hábitos de consumo.

Por ahora, la expectativa permanece intacta. El sector gastronómico espera que el fútbol vuelva a convertirse, aunque sea por algunas semanas, en un motivo de encuentro capaz de llenar mesas, generar movimiento y aportar algo de alivio en tiempos de incertidumbre económica.