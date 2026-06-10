Paraná pone en marcha la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad

Con las pruebas de canotaje, que se desarrollarán en el balneario Thompson, este miércoles se iniciarán los Juegos Deportivos de la Ciudad.

Las pruebas de canotaje serán los que darán comienzo a los Juegos Deportivos de la Ciudad.

La Municipalidad de Paraná dará inicio este miércoles a la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, una propuesta destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años que busca fomentar la práctica deportiva, la integración y la detección de talentos para el deporte local.

La iniciativa fue concebida como una instancia inicial para identificar deportistas con potencial y facilitar su posterior incorporación a los distintos clubes de la capital entrerriana, instituciones que cumplen un rol clave en la formación y contención de niños y adolescentes.

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La competencia se desarrollará en tres etapas: Juegos Juveniles, con disciplinas clasificatorias y no clasificatorias para los Juegos Deportivos Entrerrianos; Etapa Universitaria; y la Copa Mi Ciudad, destinada a los integrantes de las Escuelas Municipales de Deportes.

El subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli, destacó que la propuesta mantiene el espíritu integrador que históricamente caracterizó a los Juegos Evita.

“Esta iniciativa busca ofrecer un espacio donde los participantes sean protagonistas, a través de la recreación y la enseñanza que promueve el deporte”, señaló el funcionario. Además, remarcó que el objetivo es fortalecer la convivencia comunitaria y fomentar valores a través de la competencia sana.

En ese sentido, agregó: “Nuestra intendenta Rosario Romero siempre sostiene que el deporte es una herramienta de construcción de valores, y esta propuesta apunta a trabajar junto a las escuelas y los clubes en esa dirección”.

La etapa juvenil contará con actividades para ambas ramas y reunirá disciplinas que otorgarán plazas para los Juegos Deportivos Entrerrianos. Las categorías clasificatorias serán Básquet 3x3 Sub 14, Vóley Sub 14, Beach Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15, tanto en femenino como en masculino.

Por otra parte, también se disputarán competencias que no forman parte de la instancia clasificatoria provincial: Ajedrez Sub 16, Boxeo Sub 18, Fútbol Femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Vóley Sub 16 y Deportes Adaptados.

De esta manera, Paraná volverá a reunir a cientos de jóvenes deportistas en una competencia que combina inclusión, formación y desarrollo deportivo, consolidándose como una de las principales propuestas del calendario local.

Cronograma de actividades de los Juegos Deportivos de la Ciudad

Canotaje: 10 de junio, de 14 a 17, en el Balneario Thompson.

Fútbol Femenino: 12 de junio, de 8 a 14, en el Predio Deportivo Raúl Alfonsín.

Vóley Masculino y Femenino: 16 de junio, de 8 a 14, en el Parque Berduc.

Beach Vóley: 16 de junio, en el Balneario Thompson.

Atletismo Adaptado: 18 de junio, de 8 a 14, en Club Estudiantes.

Atletismo y Básquet: 24 de junio, de 8 a 14, en Club Estudiantes.

Natación: 27 de junio, de 8 a 14, en Club Paracao.

Hockey Masculino y Femenino: 30 de junio, de 8 a 14, en las canchas de Rowing y Estudiantes.

Boxeo: fecha a confirmar, en Club Ministerio.

Ajedrez: fecha a confirmar, en el Salón Mariano Moreno.