José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue encontrado culpable de abuso sexual a su sobrina y ex asesora y condenado a 16 años de cárcel. Tiene 69 años.

El ex gobernador y ex senador tucumano José Alperovich fue condenado a 16 años de cárcel en el juicio oral en su contra por abusar sexualmente de su sobrina y ex colaboradora, veredicto que dio a conocer este martes por la noche el Tribunal Oral N° 29.