Uno Entre Rios | El País | Coimas

Coimas: el dueño de Suizo Argentina entregó su celular a la Justicia

Eduardo Kovalivker cumplió con la orden de la Justicia en la causa por coimas en Andis. Sus hijos ya lo hicieron, pero no pueden desbloquear un celular de última generación.

30 de agosto 2025 · 07:45hs
Eduardo Kovalivker cumplió con la orden de la Justicia. Sus hijos ya lo hicieron

Eduardo Kovalivker cumplió con la orden de la Justicia. Sus hijos ya lo hicieron, pero no pueden desbloquear uno de ellos por ser de última generación.

Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes por la tarde en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi para entregar su teléfono celular, en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas revelada en los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.

Según supo Noticias Argentinas, Kovalivker, quien se encontraba prófugo de la justicia desde la semana pasada, llegó acompañado de su abogado, Martín Magram, y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.

Coimas: allanaron la Andis y la Droguería Suizo Argentina.

Coimas: allanaron la Andis y la Droguería Suizo Argentina

javier milei nego las coimas en la andis: todo lo que dice spagnuolo es mentira

Javier Milei negó las coimas en la Andis: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

La entrega de su dispositivo se suma a la de sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes dirigen la compañía actualmente. Sin embargo, la investigación enfrenta un obstáculo tecnológico: la empresa israelí Cellebrite informó a la fiscalía que no dispone de la tecnología necesaria para destrabar el celular de Jonathan, un Samsung de última generación, que fue entregado sin la clave de acceso.

La presentación de Kovalivker se produjo el mismo día en que la Policía de la Ciudad realizó nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de la droguería. Desde el lunes, tanto los empresarios como los exfuncionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La droguería Suizo Argentina es una pieza central en la investigación, a raíz del audio en el que una voz, presuntamente de Spagnuolo, afirma: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’".

Coimas Droguería Suizo Argentina Andis Diego Spagnuolo
Noticias relacionadas
Se analizó el celular de Diego Spagnuolo. No hay chats con Javier Milei ni Karina Milei. Elementos fueron borrados luego de los audios que aluden coimas

Coimas: el celular de Diego Spagnuolo tenía elementos borrados

 Jonathan Kovalivker uno de los dueños de Suizo Argentina, involucrado en coimas en el escándalo de Andis, sigue prófugo.

Coimas: La Justicia citó al jefe de Seguridad de Nordelta por la evasión de Jonathan Kovalivker

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”

Martín Menem denunció una operación política por los audios de Diego Spagnuolo

Lule Menem calificó la denuncia como una burda operación política del kirchnerismo y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

Lule Menem se defendió tras los audios de Diego Spagnuolo

Ver comentarios

Lo último

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025

Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025

Coimas: el dueño de Suizo Argentina entregó su celular a la Justicia

Coimas: el dueño de Suizo Argentina entregó su celular a la Justicia

Ultimo Momento
San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025

Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025

Coimas: el dueño de Suizo Argentina entregó su celular a la Justicia

Coimas: el dueño de Suizo Argentina entregó su celular a la Justicia

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

La provincia
SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

Dejanos tu comentario