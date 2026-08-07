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Colón se prepara para recibir a miles de visitantes por la llegada del Papa León XIV a Paysandú

Colón busca posicionarse con sus propuestas de alojamiento y servicios durante el paso del Sumo Pontífice por Uruguay.

7 de agosto 2026 · 07:08hs
La visita del Papa León XIV a Paysandú genera expectativas en la ciudad entrerriana de Colón

La visita del Papa León XIV a Paysandú genera expectativas en la ciudad entrerriana de Colón

La confirmación de la visita del papa León XIV a Uruguay, donde encabezará actividades entre el 6 y el 8 de noviembre en las ciudades de Paysandú, Montevideo y Florida, comenzó a movilizar a distintos destinos turísticos de la región. Del lado argentino, Colón ya trabaja para aprovechar un acontecimiento que considera histórico y que podría generar un importante movimiento de visitantes.

Ubicada a apenas 22 kilómetros de Paysandú, un trayecto de entre 15 y 20 minutos en automóvil a través del Puente Internacional General Artigas, la ciudad entrerriana apunta a convertirse en una base de alojamiento y servicios para quienes participen de las actividades que encabezará el Pontífice en territorio uruguayo.

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En este marco, el municipio comenzó a trabajar en la planificación turística, institucional y operativa que demandará este acontecimiento de alcance internacional.

El secretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón, Federico Escher, confirmó a UNO que ya comenzaron las gestiones junto a distintos organismos e instituciones para organizar la recepción de visitantes y facilitar el cruce fronterizo durante esos días. “Primero fue una posibilidad y ahora ya está confirmado. Es una muy buena noticia para toda la región”, señaló el funcionario.

Escher explicó que existe una relación permanente entre ambos destinos turísticos, tanto desde el sector público como privado, lo que permitirá coordinar acciones de cara al evento religioso. “Con Paysandú tenemos muy buena relación. Hemos sabido sostener ese vínculo y ahora vamos a poner toda nuestra experiencia como ciudad anfitriona al servicio de este acontecimiento”, sostuvo.

En ese marco, adelantó que el intendente de Colón, José Luis Walser, mantendrá reuniones con autoridades eclesiásticas para coordinar el trabajo conjunto. “La vinculación será a través del obispo y nos vamos a poner a disposición de cada una de las sedes de la Iglesia Católica para facilitar todos los servicios turísticos que ofrece Colón”, indicó.

El objetivo es brindar información sobre alojamientos, gastronomía, transporte y actividades recreativas para quienes lleguen a la región.

La visita del Papa León XIV a Paysandú genera expectativas en la ciudad entrerriana de Colón

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Cruce internacional

Uno de los aspectos sobre los que ya comenzaron a trabajar es la posibilidad de agilizar el paso fronterizo durante los días de mayor movimiento. Sobre este punto, el funcionario explicó que existen conversaciones con autoridades consulares, organismos migratorios y otros actores vinculados al puente internacional para evaluar mecanismos que permitan hacer más ágil el tránsito entre ambos países. “Sabemos que Migraciones es un aspecto importante porque se cruza de un país a otro, pero tratándose de un evento de estas características queremos facilitar las cosas para que ese no sea un obstáculo”, afirmó.

Capacidad de alojamiento

Uno de las principales ventajas con las que cuenta Colón es su infraestructura turística. Si bien la ciudad posee alrededor de 12.000 plazas hoteleras propias, al incorporar a las localidades que integran la microrregión Tierra de Palmares, integrada por San José, Villa Elisa, Liebig y San Salvador, la oferta alcanza aproximadamente las 20.000 plazas.

Esa capacidad permite pensar en una importante recepción de visitantes que podrían elegir hospedarse en Entre Ríos y cruzar diariamente hacia Paysandú para participar de las actividades encabezadas por el Papa.

Además de quienes contratan paquetes turísticos mediante agencias de viajes, Escher destacó que la mayor parte de los visitantes llega de manera particular. “Hay muchas personas que deciden viajar por su cuenta. Tanto para quienes vienen con agencias como para quienes organizan el viaje de forma independiente vamos a estar preparados”, señaló.

Sumar atractivos

Desde el municipio consideran que la visita papal también representa una oportunidad para mostrar el potencial turístico de la región. Aunque el principal motivo del viaje será asistir a las actividades religiosas en Uruguay, buscan que quienes permanezcan algunos días más puedan recorrer los distintos atractivos que ofrece Tierra de Palmares.

Entre ellos sobresalen las termas de Colón, San José y Villa Elisa; el Parque Nacional El Palmar; paseos náuticos; actividades de pesca; bodegas abiertas al turismo; circuitos productivos vinculados con la apicultura, la nuez pecán y emprendimientos regionales; además de parques recreativos y propuestas especialmente orientadas a las familias.

A ello se suma una agenda permanente de actividades culturales, ferias de artesanos, espectáculos y propuestas para niños que se desarrollan durante gran parte del año. “La persona que decida viajar a Paysandú va a tener en Colón todas las posibilidades para alojarse y, ya que está en la región, disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer”, sostuvo Escher.

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Experiencia en grandes eventos

Desde el municipio destacan que Colón posee una larga trayectoria en la organización de encuentros masivos, tanto turísticos como institucionales.

El funcionario recordó que la ciudad ha sido sede de congresos nacionales, convenciones y numerosos eventos de convocatoria federal, experiencia que ahora buscarán poner al servicio de la organización vinculada a la visita papal. “Estamos acostumbrados a trabajar con instituciones de todo el país, facilitando alojamiento, contactos con hoteles y todos los servicios que requieren este tipo de encuentros. Esa dinámica es la que vamos a poner a disposición de la Iglesia”, explicó.

Oportunidad para la región

La expectativa trasciende a Colón y alcanza a toda la costa del río Uruguay. El movimiento de miles de fieles y visitantes durante los días en que León XIV permanezca en Paysandú podría generar un impacto económico significativo para hoteles, complejos termales, restaurantes, comercios y prestadores turísticos de ambos lados de la frontera.

En ese contexto, Colón apuesta a combinar su cercanía geográfica con una sólida infraestructura turística y una oferta de naturaleza, bienestar y gastronomía que permita transformar un acontecimiento religioso de alcance internacional en una oportunidad para consolidar a la microrregión Tierra de Palmares como uno de los principales destinos turísticos del litoral argentino.ipit accusdam impore pariae lant, sunt ea id mem. Giam consequid min et que laut porrum landanto berovides audia dendus eos ditiis aut pos magni nest, tempo

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