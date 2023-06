Cecilia Strzyzowski: multitud se movilizó y exigió justicia

Embed

En este sentido varios manifestantes denunciaron que en Chaco "hay muchas personas desaparecidas" por las que actualmente no hay datos e incluso hay "otras víctimas de femicidio" cuyos crímenes no fueron resueltos. Encabezado por la madre de la joven, la multitud se trasladó a la plaza principal con una bandera argentina y, en el centro de la misma, se apreciaba el rostro de Cecilia. Vecinos acompañaron con aplausos, bocinas, cacerolas y gritos de 'Ni Una Menos'. "No esperaba tanta gente, es impresionante el acompañamiento. Sólo salí a pedir ayuda porque mi hija no aparece. No tengo entorno político, conocidos, nada", sostuvo la mujer a los medios.