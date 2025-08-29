Uno Entre Rios | El País | Bancario

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

La Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados, Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina.

29 de agosto 2025 · 11:59hs
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

La justicia avanza sobre el análisis de los movimientos bancarios y financieros del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa originada en escandalosos audios sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados, Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina involucrados.

Eduardo Kovalivker cumplió con la orden de la Justicia. Sus hijos ya lo hicieron, pero no pueden desbloquear uno de ellos por ser de última generación.

Según consignó Ámbito Financiero, la medida ordenada en las últimas horas permitirá a la justicia acceder a información tributaria y financiera en la causa en la que se denunció un entramado de corrupción en el que se menciona a Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.

Investigación

Desde el comienzo de la investigación la justicia dispuso allanamientos y el secuestro de teléfonos de Spagnuolo, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan; del dinero que se encontró en uno de los autos, imágenes de cámaras de seguridad del barrio La Isla en Nordelta, entre otras.

También se bloqueó el acceso de los involucrados a las cajas de seguridad, se les impidió la salida del país y ahora se libraron los oficios para el levantamiento del secreto bancario y fiscal. La causa se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la ANDIS.

En los audios filtrados se involucra en este esquema a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. También se menciona a la droguería Suizo Argentina, que actuaría como presunta intermediaria en los pagos.

El Gobierno nacional y el propio Javier Milei negaron las acusaciones y denunciaron “una operación electoral”.

Bancario
