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Causa AMIA: piden la captura internacional de un dirigente iraní de alto rango

El juez Daniel Rafecas solicitó a Interpol que active una alerta roja para detener a Alí Asghar Hejazi. Medios israelíes afirman que fue asesinado en marzo.

14 de abril 2026 · 07:53hs
La justicia argentina pidió la captura de Alí Asghar Hejazi.

La justicia argentina pidió la captura de Alí Asghar Hejazi.

En el marco de la causa AMIA, el juez federal Daniel Rafecas solicitó este lunes la captura internacional del dirigente iraní de alto rango Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado del 18 de julio de 1994. El magistrado busca someterlo a declaración indagatoria.

El magistrado subrogante del Juzgado Federal N°6 solicitó a Interpol activar una alerta roja para que sea arrestado apenas pise un aeropuerto. Además, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Sebastián Basso, envió un pedido de colaboración internacional a Irán para que colabore en su detención.

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Hejazi es el último acusado en la causa. El dirigente iraní fue la mano derecha del líder supremo Alí Jameneí, asesinado en febrero pasado durante el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel.

En el marco de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán, medios israelíes reportaron el 6 de marzo que el dirigente iraní habría muerto en un bombardeo. Sin embargo, más de un mes después aún no hubo confirmación oficial.

Según la investigación judicial argentina, Hejazi presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal que hace más de 30 años habría recogido información y hecho la inteligencia previa para luego elevar la propuesta de destruir la AMIA.

En las últimas horas, Rafecas también rechazó el pedido del fiscal Basso para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente. El juez argumentó la decisión en la espera de un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Entre los diez imputados se encuentra Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de los acusados Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman, consignó Ámbito Financiero.

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LEER MÁS: AMIA: la Justicia falló que Irán es responsable del atentado

El pedido la detención de Ahmad Vahidi

Dos años atrás, Argentina solicitó la detención de Vahidi a través de un comunicado difundido por Cancillería. "La Argentina reclama la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad", decía el mensaje.

Asimismo, el Gobierno nacional explicaba que "uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA". En aquel entonces. Vahidi se desempeñaba como Ministro del Interior de Irán y era miembro de una comitiva gubernamental que en aquel momento se encontraba en Pakistán y Sri Lanka, por lo cual solicitaban su detención.

En el marco de la causa, recientemente Rafecas también había ordenado que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete una serie de medidas para avanzar hacia esa publicidad.

Los acusados serán juzgados por los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso de las 85 víctimas fatales del atentado. Además, están señalados de cometer el ataque para causar un peligro común en concurso ideal con las lesiones sufridas por al menos 151 personas.

AMIA Iraní captura
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