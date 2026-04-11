Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Loan fue visto por última vez con vida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde compartió un almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio. En principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal. Se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate tras la audiencia del viernes 27 de febrero, cuando había fijado el inicio para el 7 de octubre, pero las partes objetaron esa decisión y los jueces lo reconsideraron.

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De acuerdo al escrito, “en principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

El órden se mantendrá de manera sucesiva conforme a la agenda prevista y hasta la finalización del proceso.

Imputados

Los jueces que asumirán el debate son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

A su vez, los alegatos de apertura, de clausura y el veredicto se transmitirán por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Loan fue visto por última vez con vida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde compartió un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y luego se dirigió junto con sus primos a un naranjal en el que se le perdió el rastro.