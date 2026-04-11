Uno Entre Rios | El País | Loan

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Loan fue visto por última vez con vida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde compartió un almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

11 de abril 2026 · 17:10hs
Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio. En principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal. Se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate tras la audiencia del viernes 27 de febrero, cuando había fijado el inicio para el 7 de octubre, pero las partes objetaron esa decisión y los jueces lo reconsideraron.

es el calco, su asesinato no enseno nada: el abuelo de lucio dupuy sobre la muerte de angel lopez

"Es el calco, su asesinato no enseñó nada": el abuelo de Lucio Dupuy sobre la muerte de Ángel López

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

De acuerdo al escrito, “en principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

El órden se mantendrá de manera sucesiva conforme a la agenda prevista y hasta la finalización del proceso.

LEER MÁS: Loan Peña: 17 imputados más cerca del banquillo

Imputados

Los jueces que asumirán el debate son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

A su vez, los alegatos de apertura, de clausura y el veredicto se transmitirán por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Loan fue visto por última vez con vida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde compartió un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y luego se dirigió junto con sus primos a un naranjal en el que se le perdió el rastro.

Loan Juicio imputados
Noticias relacionadas
Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica  

Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica y amerizó en el Océano Pacífico

Prefectura montó operativo en una radio de Corrientes y restringió el ingreso.

Prefectura montó operativo en una radio de Corrientes y restringió el ingreso

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias 

Servicio Meteorológico Nacional: el Gobierno exige 240 nuevos despidos

Nacha Guevara estalló contra la Ley de Glaciares: No tiene perdón.

Nacha Guevara estalló contra la Ley de Glaciares: "No tiene perdón"

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Policiales
Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Muerte de joven agente: Nunca fue sancionada, dijo ex jefe de policía de Chajarí

Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Ovación
Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

La provincia
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Dejanos tu comentario