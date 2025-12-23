Uno Entre Rios | El País | Carolina Píparo

Carolina Píparo fue designada nueva directora del Banco Nación

Carolina Píparo asumió como nueva directora del Banco Nación, reemplazando a Rodolfo Carvajal, mientras Darío Wasserman será el nuevo presidente.

23 de diciembre 2025 · 14:04hs
El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del miércoles 10.

Según el decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial, Píparo asumió el cargo el jueves 11 y su mandato se extenderá hasta el sábado 1° de enero de 2028, completando así el período legal establecido por la Carta Orgánica de la entidad.

Darío Wasserman nuevo presidente y Píparo directora del Banco Nación

La Agencia Noticias Argentinas confirmó que la decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el 22 de diciembre, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025, se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la de Darío Wasserman como vicepresidente. Wasserman fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por la administración anterior, y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en los decretos oficiales.

