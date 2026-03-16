El club de Belo Horizonte despidió a Tite tras el empate por 3-3 con Vasco da Gama. Marcelo Gallardo sería uno de los candidatos a reemplazarlo.

En Brasil afirman que Marcelo Gallardo está en el radar de Cruzeiro

El fútbol brasileño vuelve a mostrar su costado más implacable con los entrenadores. Cruzeiro anunció la salida de Tite después del empate 3-3 frente a Vasco da Gama, un resultado que profundizó el mal arranque del equipo en el Brasileirao. Y, ahora, la prensa brasileña menciona a Marcelo Gallardo como uno de los principales candidatos para reemplazarlo.

El conjunto de Belo Horizonte sumó apenas tres puntos en seis fechas y quedó penúltimo en la tabla, dentro de la zona de descenso. Ese panorama terminó acelerando la salida del experimentado DT.

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En Brasil afirman que Marcelo Gallardo está en el radar de Cruzeiro

Marcelo Gallardo 1 En Brasil afirman que Marcelo Gallardo está en el radar de Cruzeiro

Tras confirmarse la vacante, la prensa brasileña comenzó a mencionar posibles reemplazantes y uno de los nombres que apareció fue el de Marcelo Gallardo. Según publicó Globoesporte , el exentrenador de River figura entre los candidatos para asumir.

La misma información señala que también está en carpeta Filipe Luís, quien dejó Flamengo pese a haber ganado la Copa Libertadores y el torneo local la temporada pasada, aunque su ciclo se debilitó por un mal comienzo en 2026.

Otro de los apuntados es el portugués Artur Jorge, que ya había sido evaluado por el club en diciembre, cuando se produjo la salida de Leonardo Jardim y se movió el tablero de entrenadores en Brasil.

De todos modos, la gran incógnita gira alrededor de la predisposición del Muñeco, que se desvinculó recientemente del Millonario y todavía no definió si regresará pronto al banco de suplentes. De hecho, también estuvo en el radar del Vasco da Gama y prefirió desestimar la propuesta.

Mientras tanto, Cruzeiro aguarda el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se realizará el jueves en Luque. El equipo integra el bombo 2 y podría cruzarse con Boca, cabeza de serie del certamen.

En el plantel del conjunto mineiro hay presencia argentina con Lucas Villalba y Lucas Romero, quienes fueron titulares en la definición del estadual frente a Atlético Mineiro.