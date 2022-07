Pino detalló que en el campo pagan lo que deben vendiendo lo justo: "El productor cosecha una vez al año, imagínense que venda todo y hoy sale a comprar insumos... No le alcanza porque tenemos inflación en dólares".

Respecto al pedido del Gobierno para que "colaboren" ante la situación de pobreza e inflación que atraviesa el país, sentenció: "Hace 22 años pagamos retenciones. El aporte es tremendo y la Argentina es cada vez peor ¿Qué hicieron con la plata?".

Interna oficialista

Pino apuntó a la interna oficialista y sostuvo que "en la medida en que el Gobierno no solucione su problema político interno, estamos en un problema porque no se sabe quién manda, no tenemos certeza, no hay confianza".

Al respecto, también cuestionó la política de planes. Reconoció que es necesario seguir ayudando a la gente, pero que "este sistema de populismo se puede hacer con dinero y hoy no hay plata".

Por último, recordó el paro agropecuario y el bloqueo de rutas que hizo el campo en 2008, durante la presidencia de Cristina Kirchner, en protesta al sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz: "Seguimos en la misma, no cambio nada". (A24)