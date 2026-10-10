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Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Ocurrió el viernes en barrio La Yegüita de Santa Elena. La víctima presentaba múltiples cortes de arma blanca y fue derivada en grave estado al hospital San Martín de Paraná

10 de octubre 2026 · 09:15hs
Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Un grave hecho de sangre se registró el viernes 9 de octubre alrededor de las 15 horas en la zona de monte del barrio La Yegüita, en Santa Elena. Según informó la Jefatura Departamental La Paz, personal de Comisaría Santa Elena intervino tras un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona herida en inmediaciones del basural. Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a un joven de 22 años con graves cortes de arma blanca en distintas partes del cuerpo, quien aún presentaba signos vitales.

De inmediato se dio intervención a personal de Emergencias Médicas, que realizó las primeras atenciones en el Hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue derivado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado en la sala de Shockroom en estado delicado y con pronóstico reservado, publica Infopaer. Una vez estabilizado, sería intervenido quirúrgicamente.

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Dos detenidos y allanamientos

Como parte de la investigación, la Policía logró identificar a los presuntos autores del hecho y procedió a la detención de dos hombres de 29 y 34 años de edad, quienes quedaron alojados en el pabellón de la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la Justicia. Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio La Yegüita, domicilio de uno de los detenidos, donde se procedió al secuestro de prendas de vestir con vestigios de una sustancia de color rojizo, que podría tratarse de sangre, y varias armas blancas que se encontraban en el lugar.

Durante un rastrillaje efectuado en el sector donde fue hallada la víctima, los efectivos lograron localizar un teléfono celular que sería de propiedad del joven herido y que será peritado.

La causa fue caratulada como Tentativa de Homicidio y continúa la investigación a cargo de la Fiscalía en turno para establecer las circunstancias y el móvil del ataque.

Santa Elena Joven herido basural
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