En el Día Mundial de los Cuidados paliativos, Salud destacó la atención interdisciplinaria y anunció una jornada de capacitación para el 27 de octubre.

Cuidados paliativos: el Hospital San Roque de Paraná acompaña a más de 300 familias.

En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se conmemora cada segundo sábado de octubre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó la importancia de garantizar una atención integral a las personas que atraviesan enfermedades graves o complejas. En la provincia, el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná cuenta con un servicio especializado que acompaña a más de 300 familias.

La fecha busca generar conciencia sobre la necesidad de prevenir y aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida de los pacientes y brindar contención a sus familiares y cuidadores. En ese sentido, la cartera sanitaria provincial puso en valor el trabajo de los equipos interdisciplinarios del sistema público de salud.

Los cuidados paliativos comprenden una serie de intervenciones destinadas a identificar, evaluar y tratar el dolor y otros síntomas físicos, así como las necesidades emocionales, sociales y espirituales que pueden presentarse durante una enfermedad.

A diferencia de lo que suele suponerse, esta atención no se limita a los últimos días de vida, sino que puede comenzar en etapas tempranas y desarrollarse de manera simultánea con otros tratamientos médicos, según las necesidades de cada paciente.

Una atención centrada en la calidad de vida

El abordaje paliativo requiere la participación coordinada de profesionales de distintas disciplinas, con el propósito de ofrecer respuestas que contemplen tanto la situación clínica como el bienestar emocional y social de las personas.

Entre sus principales objetivos se encuentran el alivio del dolor, el control de los síntomas, la comunicación clara con los pacientes y sus familias, y el respeto por las decisiones individuales durante las diferentes etapas de la enfermedad.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la capacitación permanente de los equipos sanitarios y la articulación entre los distintos niveles de atención constituyen herramientas fundamentales para mejorar la asistencia.

También destacaron la importancia de acompañar a los entornos afectivos, que cumplen un papel central en el cuidado cotidiano y necesitan orientación y contención frente a situaciones de enfermedad compleja.

El San Roque cuenta con 15 años de experiencia

Uno de los principales referentes provinciales en esta especialidad es el Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, que lleva 15 años de trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Se trata del primer servicio de estas características creado en Entre Ríos y actualmente brinda acompañamiento integral e interdisciplinario a más de 300 familias.

Su tarea comprende el tratamiento del dolor y otros síntomas, la contención emocional y la asistencia durante las distintas etapas de la enfermedad, con una mirada que incluye tanto al paciente como a su entorno familiar.

El equipo desarrolla una labor orientada a mejorar las condiciones de vida de quienes atraviesan situaciones de salud complejas, mediante intervenciones adaptadas a las necesidades particulares de cada caso.

La trayectoria del servicio refleja la importancia de contar con dispositivos especializados dentro del sistema público, especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos que requieren seguimiento y acompañamiento sostenido.

Organizan una jornada provincial para el 27 de octubre

Como parte de las actividades de sensibilización y formación vinculadas con la conmemoración, el Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Roque realizará una jornada interdisciplinaria el próximo 27 de octubre, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El encuentro se desarrollará de 8 a 18 y estará destinado a promover el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas entre los diferentes actores relacionados con esta especialidad.

La propuesta buscará fortalecer el abordaje integral de las enfermedades graves y complejas, con especial atención al acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Desde la cartera sanitaria provincial señalaron que la conmemoración constituye una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de garantizar una asistencia humanizada, basada en el respeto, la escucha y el alivio del sufrimiento.

En ese marco, el fortalecimiento de los equipos de salud, la formación profesional y el acompañamiento familiar aparecen como aspectos centrales para ampliar el acceso a una atención que priorice la dignidad y el bienestar de las personas.