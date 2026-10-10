River Plate le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y selló su descenso

River superó 1 a 0 en el Monumental con gol del Huevo Acuña al conjunto cordobés, que así desciendió a la Primera Nacional de fútbol..

Marcos Acuña, hizo el gol de River ante Estudiantes de Río Cuarto.

River le ganó de local a Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la categoria.

River Plate le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura y se arrimó a las ubicaciones de Playoffs, ya que escaló a la novena colocación con 16 puntos, a dos unidades de los puestos de clasificación, y se mantiene en zona de pasaje a la Copa Sudamericana 2027, mientras que su rival confirmó su descenso a la Segunda División .

El Millonario rompió la paridad a los cuatro minutos de juego gracias a Marcos Acuña para marcar el único gol del duelo correspondiente a la Zona B. Luego de ese ataque, el dueño de casa hizo figura al arquero Lautaro Herrera , quien fue el encargado de rechazar varios intentos para mantener con vida al León del Imperio.

Marcos Acuña, hizo el gol de River ante Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, los dirigidos por Rubén Darío Forestello nunca encontraron los caminos para llegar al área de Santiago Beltrán y, con esta derrota, sellaron su caída a la Primera B Nacional. Habían regresado a la máxima categoría en la pasada temporada tras 40 años de ausencia -jugaron tres torneos Nacionales entre 1983 y 1985-.

Lo que sigue

Ahora, River Plate se medirá el miércoles a Sarmiento desde las 19 en el estadio Eva Perón de Junín por el cruce postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura y el próximo domingo se enfrentará a Belgrano desde las 20.15 en Córdoba. Por otro lado, Estudiantes se cruzará ese mismo domingo a partir de las 18:00 a Aldosivi en Río Cuarto.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

River Plate se llevó la victoria como local por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

88 minutos: doble cambio en River Plate

Juan Cruz Meza por Tomás Galván y Facundo González por Marcos Acuña.

86 minutos: nuevo ataque de Tobías Andrada

El ex Vélez forzó una contención del arquero visitante.

78 minutos: Tomás Galván no pudo liquidar el partido

El zurdazo del volante ofensivo en el área se marchó a metros del palo izquierdo de Herrera.

70 minutos: segunda modificación en River Plate

Rafael Santos Borré por Sebastián Driussi.

67 minutos: primer cambio en River Plate

Thiago Almada reemplazó a Lautaro Pereyra, quien se retiró aplaudido por los hinchas.

65 minutos: Lautaro Pereyra se animó otra vez desde lejos

El juvenil volvió a cerrar una jugada con un remate a distancia desviado.

54 minutos: Driussi tuvo la primera ocasión del segundo tiempo

El atacante se hizo cargo de un tiro libre que se marchó a centímetros del travesaño.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Tres cambios en Estudiantes de Río Cuarto: Yeison Moreno, Martín Garnerone y Matías Valenti por Ibrahim Hesar, Mauro Valiente y Fernando Rodríguez.

40 minutos: River Plate volvió a acercarse al arco contrario

Sebastián Driussi realizó un derechazo a distancia, que se perdió por encima del travesaño.

34 minutos: nueva atajada de Herrera

El arquero de Estudiantes de Río Cuarto es la gran figura de la etapa.

32 minutos: primera llegada de la visita

Ibrahim Hesar se fabricó un tiro en las inmediaciones del área y la pelota se fue cerca del arco de Beltrán.

31 MINUTOS: ¡FENOMENAL TAPADA DE HERRERA!

El arquero de Estudiantes de Río Cuarto tapó un disparo a quemarropa en el área y mantiene a su equipo con vida.

30 minutos: el equipo de Ponzio maneja el encuentro

El dueño de casa controla el juego sin mayores problemas ante un rival que está descendiendo a la Primera B Nacional con este resultado.

11 minutos: Lautaro Pereyra también sacudió desde afuera del área

El atacante de River Plate resolvió un avance con un disparo rechazado por el arquero del León del Imperio.

8 minutos: Tomás Galván probó a distancia

Lautaro Herrera despejó el remate frontal del volante ofensivo del Millonario.

5 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Marcos Acuña golpeó rápido en el Monumental para adelantar al local en Núñez.

Centro de Correa para la aparición de Acuña y el 1-0 de River frente a Estudiantes de Río Cuarto https://t.co/TT7njN8F24 — River Plate (@RiverPlate) October 11, 2026

FORMACIONES CONFIRMADAS!

River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto

Lautaro Herrera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.