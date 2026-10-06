El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos.

La Provincia rescindió el contrato con una empresa de limpieza tras reiteradas inasistencias, falta de materiales y el abandono del servicio en abril.

El Gobierno de Entre Ríos rescindió el contrato con una empresa de limpieza de la Imprenta y Boletín Oficial, en Paraná, tras reiterados incumplimientos. La firma dejó de prestar el servicio en abril de 2026 y no respondió a la intimación enviada por la Provincia para regularizar la situación contractual y retomar las tareas.

La empresa SyR Servicios Empresarios había sido contratada en agosto de 2025 por un período de 12 meses para realizar tareas de limpieza en los sectores administrativos y de taller de la Imprenta y Boletín Oficial.

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Durante la prestación del servicio se registraron reiteradas inasistencias del personal y la falta de provisión de los materiales necesarios para llevar adelante las tareas. La situación se agravó a partir del miércoles 22 de abril de 2026, cuando la empresa dejó directamente de prestar el servicio.

Ante el incumplimiento, el jueves 21 de mayo la Provincia envió una Carta Documento para intimar a la firma a regularizar la situación y retomar las tareas previstas en el contrato. Sin embargo, la notificación fue devuelta debido a que el domicilio declarado por la empresa figuraba como desconocido.

La Subsecretaría Legal y Técnica consideró que la interrupción del servicio sin una causa justificada, sumada a la imposibilidad de notificar a la empresa, constituía una causa suficiente para rescindir el contrato. Además, se señaló que la firma incumplió con la obligación de mantener un domicilio válido para recibir comunicaciones y notificaciones oficiales.

A partir de estos antecedentes, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, dispuso la rescisión unilateral del contrato y ordenó cancelar la orden de compra correspondiente.

Debido a que actualmente se desconoce el domicilio de la empresa, la resolución será notificada mediante la publicación de edictos durante tres días en el Boletín Oficial de la Provincia.