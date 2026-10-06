Uno Entre Rios | La Provincia | Limpieza

El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos

La Provincia rescindió el contrato con una empresa de limpieza tras reiteradas inasistencias, falta de materiales y el abandono del servicio en abril.

6 de octubre 2026 · 11:20hs
El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos.

El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos.

El Gobierno de Entre Ríos rescindió el contrato con una empresa de limpieza de la Imprenta y Boletín Oficial, en Paraná, tras reiterados incumplimientos. La firma dejó de prestar el servicio en abril de 2026 y no respondió a la intimación enviada por la Provincia para regularizar la situación contractual y retomar las tareas.

La empresa SyR Servicios Empresarios había sido contratada en agosto de 2025 por un período de 12 meses para realizar tareas de limpieza en los sectores administrativos y de taller de la Imprenta y Boletín Oficial.

LEER MÁS: El Gobierno creó un programa nacional para fortalecer la investigación de ciberdelitos y evidencia digital

La Provincia dio de baja un contrato de limpieza por falta de servicio

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales.

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales.

Durante la prestación del servicio se registraron reiteradas inasistencias del personal y la falta de provisión de los materiales necesarios para llevar adelante las tareas. La situación se agravó a partir del miércoles 22 de abril de 2026, cuando la empresa dejó directamente de prestar el servicio.

Ante el incumplimiento, el jueves 21 de mayo la Provincia envió una Carta Documento para intimar a la firma a regularizar la situación y retomar las tareas previstas en el contrato. Sin embargo, la notificación fue devuelta debido a que el domicilio declarado por la empresa figuraba como desconocido.

La Subsecretaría Legal y Técnica consideró que la interrupción del servicio sin una causa justificada, sumada a la imposibilidad de notificar a la empresa, constituía una causa suficiente para rescindir el contrato. Además, se señaló que la firma incumplió con la obligación de mantener un domicilio válido para recibir comunicaciones y notificaciones oficiales.

A partir de estos antecedentes, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, dispuso la rescisión unilateral del contrato y ordenó cancelar la orden de compra correspondiente.

Debido a que actualmente se desconoce el domicilio de la empresa, la resolución será notificada mediante la publicación de edictos durante tres días en el Boletín Oficial de la Provincia.

Limpieza Entre Ríos Gobierno
Noticias relacionadas
La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional.

La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional

Cada año, durante octubre se fortalecen las acciones de concientización sobre el cáncer de mama para promover la prevención y el acceso a controles. Las actividades concluyen el 24 con la Caminata Rosa. 

Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos.

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos

mes de concientizacion sobre el cancer de mama: anclados a la vida redobla sus acciones

Mes de concientización sobre el cáncer de mama: Anclados a la Vida redobla sus acciones

Ver comentarios

Lo último

Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Ultimo Momento
Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

Los títulos y récords que protagonizó Messi con la Selección Argentina

Los títulos y récords que protagonizó Messi con la Selección Argentina

Policiales
Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional

La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional

El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos

El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos

Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos

Dejanos tu comentario