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Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: "Viven en una fantasía revolucionaria"

El Gobierno cuestionó la toma de Educación, acusó a los estudiantes de "asaltar un edificio público" y anticipó una denuncia contra los manifestantes.

8 de octubre 2026 · 10:42hs
Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: Viven en una fantasía revolucionaria.

Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: "Viven en una fantasía revolucionaria".

El Gobierno redobló las críticas contra los estudiantes que tomaron la Secretaría de Educación y calificó el reclamo por el financiamiento universitario como un hecho de carácter político. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a los manifestantes de "asaltar un edificio público" y sostuvo que "viven en una fantasía revolucionaria".

En declaraciones a Radio Mitre, Álvarez cuestionó el accionar de los estudiantes y relató que, luego de pedir hablar con las autoridades, "saltaron el molinete y atropellaron, golpearon a la policía de consigna, rompieron una puerta de vidrio, de ingreso, y entraron hasta el hall". Además, señaló que los manifestantes convocaron en sus redes sociales al "asalto del edificio" y a "iniciar un París en Buenos Aires".

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Tras la toma de Educación, el Gobierno acusó a los estudiantes de "asaltar un edificio público"

El funcionario hizo referencia de esta manera a las movilizaciones estudiantiles que se desarrollaron en París, Francia, protagonizadas por alumnos de secundaria que reclaman mejores condiciones y que ejercen presión sobre el gobierno de Emmanuel Macron, en un contexto de alta tensión social y económica.

"Viven en una fantasía revolucionaria, lo único que hicieron fue agredir a gente que estaba trabajando. Pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno. Son partidos opositores", afirmó Álvarez. En ese sentido, agregó: "Porque los estudiantes están en su casa, estudiando, yendo a trabajar, no un miércoles, en medio de la lluvia, asaltando un edificio público".

La protesta se produjo el miércoles por la tarde, cuando un grupo de estudiantes universitarios irrumpió en el Palacio Pizzurno y tomó la Secretaría de Educación de la Nación. Los manifestantes reclaman, entre otros puntos, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el Ministerio de Capital Humano repudiaron la toma y cuestionaron el método utilizado por los estudiantes. La ministra Sandra Pettovello sostuvo que "por la fuerza, nada" y anticipó que el Gobierno presentará una denuncia contra las decenas de manifestantes que participaron de la irrupción en el edificio público.

Gobierno Estudiantes Universidad
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