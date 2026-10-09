Uno Entre Rios | Policiales | José Luis Walser

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

José Luis Walser deberá declarar el 15 de octubre junto a su esposa, Gimena Bordet, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

9 de octubre 2026 · 22:20hs
Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser por una investigación por peculado.

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser por una investigación por peculado.

La Unidad Fiscal de Colón dispuso citar a declaración como imputados al intendente José Luis Walser, a su esposa y secretaria privada, Gimena Paola Bordet, y al secretario de Gobierno municipal, Mariano Bravo. La medida fue fijada para el próximo 15 de octubre, en el marco del Legajo Nº 204/2026.

La investigación está vinculada a la supuesta utilización de un vehículo oficial de la Municipalidad de Colón para viajar a Brasil en diciembre de 2025. El caso derivó en una pesquisa por el presunto delito de peculado.

El viaje a Brasil bajo investigación

De acuerdo con la información difundida por la Unidad Fiscal, el hecho investigado habría ocurrido el 9 de diciembre de 2025, cuando el presidente municipal habría viajado a la República Federativa de Brasil junto a su esposa y sus hijos en un rodado perteneciente al municipio.

LEER MÁS: Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Durante el viaje, el vehículo habría protagonizado un siniestro vial en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Esa situación dio lugar a una investigación para determinar si existió un uso indebido de bienes públicos.

Los delitos atribuidos al secretario de Gobierno

En el caso de Mariano Bravo, la sospecha se vincula con los presuntos delitos de encubrimiento y omisión de denuncia.

La citación a declaración como imputados forma parte del avance de la investigación judicial. La causa deberá establecer las circunstancias del viaje, el uso del vehículo municipal y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

José Luis Walser Colón Intendente
Noticias relacionadas
El extitular del Instituto Portuario fue condenado por homicidio culposo agravado. Lo dijo la Sala Penal del STJ al confirmar la condena a prisión efectiva de Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en un choque.

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó "un vicio constitucional" en la sentencia condenatoria

Un nuevo incendio en Paraná.

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

La mujer habría amenazado con incendiar las instalaciones con los efectivos en su interior y, posteriormente, arrojado piedras contra un patrullero.

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

El Tribunal que condenó a Airaldi y compañía por narcotráfico elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal a revisar la sentencia.

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ver comentarios

Lo último

Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Ultimo Momento
Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

Policiales
Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó un vicio constitucional en la sentencia condenatoria

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó "un vicio constitucional" en la sentencia condenatoria

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná

En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

Paraná: regirán nuevas disposiciones para habilitar cocheras

Paraná: regirán nuevas disposiciones para habilitar cocheras

Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

Dejanos tu comentario