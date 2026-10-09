Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

José Luis Walser deberá declarar el 15 de octubre junto a su esposa, Gimena Bordet, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser por una investigación por peculado.

La Unidad Fiscal de Colón dispuso citar a declaración como imputados al intendente José Luis Walser , a su esposa y secretaria privada, Gimena Paola Bordet, y al secretario de Gobierno municipal, Mariano Bravo. La medida fue fijada para el próximo 15 de octubre, en el marco del Legajo Nº 204/2026.

La investigación está vinculada a la supuesta utilización de un vehículo oficial de la Municipalidad de Colón para viajar a Brasil en diciembre de 2025. El caso derivó en una pesquisa por el presunto delito de peculado.

El viaje a Brasil bajo investigación

De acuerdo con la información difundida por la Unidad Fiscal, el hecho investigado habría ocurrido el 9 de diciembre de 2025, cuando el presidente municipal habría viajado a la República Federativa de Brasil junto a su esposa y sus hijos en un rodado perteneciente al municipio.

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Durante el viaje, el vehículo habría protagonizado un siniestro vial en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Esa situación dio lugar a una investigación para determinar si existió un uso indebido de bienes públicos.

Los delitos atribuidos al secretario de Gobierno

En el caso de Mariano Bravo, la sospecha se vincula con los presuntos delitos de encubrimiento y omisión de denuncia.

La citación a declaración como imputados forma parte del avance de la investigación judicial. La causa deberá establecer las circunstancias del viaje, el uso del vehículo municipal y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.