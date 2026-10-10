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Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Un joven de 22 años fue localizado con múltiples cortes de arma blanca y trasladado a Paraná. Hay dos sospechosos detenidos por tentativa de homicidio

10 de octubre 2026 · 10:17hs
Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Personal de la Comisaría Santa Elena (bajo la Jefatura Departamental La Paz), intervino en la investigación de un hecho caratulado como tentativa de homicidio, registrado aproximadamente a las 15 horas del viernes 9 de octubre en la zona de monte del barrio La Yegüita de Santa Elena. En el sector del basural, los efectivos policiales hallaron a un joven de 22 años gravemente herido con varios cortes de arma blanca en el cuerpo, quien a pesar de las lesiones aún presentaba signos vitales.

Derivado al hospital San Martín

Tras el hallazgo, el personal de Emergencias Médicas acudió al lugar para realizar las primeras asistencias en el hospital local, desde donde fue derivado inmediatamente al Hospital San Martín de Paraná debido a la severidad de su estado. La víctima permanece alojada en la sala de Shockroom en estado delicado, a la espera de ser intervenida quirúrgicamente una vez que logre ser estabilizada.

Como desencadenante de las primeras actuaciones, la policía procedió a la detención de dos hombres de 29 y 34 años de edad, quienes quedaron alojados en el pabellón de la Jefatura Departamental.

En el marco de la causa, las autoridades concretaron un allanamiento en una finca del Barrio La Yegüita, correspondiente al domicilio de uno de los aprehendidos. En la vivienda se secuestraron armas blancas y prendas de vestir que presentaban vestigios de una sustancia color roja, presumiblemente sangre. Asimismo, mediante un rastrillaje en el área donde fue encontrada la víctima, el personal policial logró recuperar un teléfono celular perteneciente al joven agredido

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Homicidio Joven detenidos Santa Elena
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