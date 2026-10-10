Inglaterra: un hombre murió tras el ataque de un tigre en un parque de vida silvestre

El hecho se produjo en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, en Inglaterra, allí un hombre murió tras el ataque un tigre. El parque fue cerrado.

Un hombre murió tras el ataque de un tigre en un parque de vida silvestre en Inglaterra.

Un hombre murió después de ser atacado por un tigre este sábado en un parque de vida silvestre en el norte de Inglaterra , lo que resultó en la evacuación y cierre del parque, informó la Policía local.

La Policía de Yorkshire del Sur afirmó que el hombre entró a un recinto de tigres en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster, donde posteriormente fue atacado por el animal.

La Policía confirmó que el tigre permanece dentro de su refugio y no representa un peligro mayor para el público.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire afirmó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 13.30 hora local. Dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico fueron enviados al lugar, según informó la agencia de noticias Xinhua.

El parque de vida silvestre indicó que los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente después del incidente y que está cooperando con las autoridades para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

El parque fue evacuado y se mantendrá cerrado hasta el domingo. Oficiales de policía se quedaron en el lugar mientras las investigaciones continuaban.