CGT rechazó por insuficiente el nuevo Salario Mínimo

La CGT rechazó el salario mínimo fijado por el Gobierno en $328.400. "Está desconectado de la realidad", se indicó desde la central obrera

La CGT rechazó el salario mínimo fijado por el Gobierno en $328.400. "Está desconectado de la realidad", se indicó desde la central obrera

La CGT rechazó el salario mínimo fijado por el Gobierno en $328.400. "Está desconectado de la realidad", se indicó desde la central obrera

La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó la resolución del Gobierno que fija el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $328.400 , al considerar que profundiza la pérdida del poder adquisitivo y se aleja del valor de la Canasta Básica Total, y reclamó una recuperación real del ingreso. "El laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna", expresaron.

La cifra está “desconectada de la realidad socioeconómica” y resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores.

El pronunciamiento llegó tras la reunión del Consejo del Salario, ámbito en el que sindicatos, empresarios y el Estado debían consensuar una actualización del salario mínimo. Según informó la central obrera, su delegación presentó una propuesta integral destinada a iniciar un proceso de recuperación real del poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

La CGT planteó aplicar un aumento acumulado del 71,6%, distribuido en incrementos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril, con el objetivo de comenzar a acercar el SMVM al valor de la Canasta Básica Total, actualmente estimada en $1.176.852. La organización sindical considera que dicha canasta es la única referencia válida para garantizar un ingreso que cubra las necesidades esenciales de una familia.

Sin embargo, el laudo fijado por las autoridades se ubicó muy por debajo de ese planteamiento. Para la central sindical, la decisión “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna” y desconoce el impacto de la inflación, que continúa erosionando los ingresos de millones de trabajadores.

En su comunicado, la CGT ratificó su compromiso de seguir reclamando una recomposición progresiva del salario mínimo, de modo que vuelva a constituirse en un parámetro válido para las distintas escalas salariales del país y permita recuperar el poder de compra perdido a lo largo del último año.

“La lucha es para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor”, concluyó el Consejo Directivo Nacional en el documento emitido el 3 de diciembre de 2025.