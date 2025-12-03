Uno Entre Rios | Tiempo sindical | AMET

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

3 de diciembre 2025 · 16:23hs
AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

La ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA – Regional XI informa que en la mañana de ayer, martes 2 de diciembre, y en el marco dispuesto por el Congreso Extraordinario de Delegados y Delegadas de AMET Regional XI, se concretó una nueva actividad entre las diversas acciones que se vienen desarrollando para dejar expresamente asentada, con los fundamentos establecidos por nuestra organización, la postura de absoluto rechazo al artículo 30 del proyecto de Presupuesto Nacional, por cuanto deroga el artículo 52 de la Ley 26.058, con el cual se financian las actividades educativas diarias en las Escuelas Técnicas, Escuelas Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional e Institutos Superiores Técnicos.

En esta oportunidad, nuestro Sec. Gral. Andrés Besel acompañado por el Sec. Gremial Fabián Monzón y el Sec. de Prensa Carlos Fontana, recibieron a la diputada provincial Liliana Salinas (LLA), a quien se le brindó toda la información pertinente y la situación que se plantea. Se solicitó su colaboración para abrir canales de diálogo con funcionarios y legisladores, tanto nacionales como provinciales.

“Maniobras burocráticas dilatan el pago de las prolongaciones de jornada en enfermería”, advirtió UPCN sobre la devolución de 60 expedientes que perjudican a 300 enfermeros

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

SALINAS 1

La legisladora manifestó que comprendía la problemática, que apoyaba a las escuelas técnicas y agrotécnicas y reconocía su rol fundamental dentro de las comunidades. Asimismo, expresó que gestionaría ante las máximas autoridades de la Legislatura Provincial la realización de una reunión con representantes oficialistas y opositores, a fin de que podamos exponer en ese ámbito la necesidad de que estas instituciones mantengan su financiamiento, dado que este constituye un elemento determinante en la formación de las y los estudiantes que, junto a sus familias, eligen cursar sus estudios en estas modalidades educativas.

Por último, se le expresó que es responsabilidad indelegable del Estado brindar todos los recursos y asegurar entornos formativos adecuados para la formación de estos jóvenes, ya que la educación secundaria es obligatoria. Se sostuvo además que, ante la eventual falta de los fondos establecidos por la ley específica de la ETP, la provincia debería garantizar la provisión de los recursos necesarios para estas escuelas.

Entendemos que la diputada Liliana Salinas, al igual que los legisladores y funcionarios con quienes ya hemos dialogado, han comprendido claramente que “los fondos son por y para las y los alumnos”, y que, en consecuencia, el esfuerzo y el compromiso para su sostenimiento es responsabilidad de todos los actores que reconocen a la Educación Técnico Profesional como un pilar esencial para el desarrollo de la provincia y del país.

AMET
Ver comentarios

Lo último

Cámara de Diputados: Martín Menem fue reelecto como presidente por amplia mayoría

Cámara de Diputados: Martín Menem fue reelecto como presidente por amplia mayoría

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Ultimo Momento
Cámara de Diputados: Martín Menem fue reelecto como presidente por amplia mayoría

Cámara de Diputados: Martín Menem fue reelecto como presidente por amplia mayoría

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Policiales
Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Ovación
Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Cinthia González: Estoy preparada para pelear con quien sea

Cinthia González: "Estoy preparada para pelear con quien sea"

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

La provincia
Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Dejanos tu comentario