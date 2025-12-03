AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

La ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA – Regional XI informa que en la mañana de ayer, martes 2 de diciembre, y en el marco dispuesto por el Congreso Extraordinario de Delegados y Delegadas de AMET Regional XI, se concretó una nueva actividad entre las diversas acciones que se vienen desarrollando para dejar expresamente asentada, con los fundamentos establecidos por nuestra organización, la postura de absoluto rechazo al artículo 30 del proyecto de Presupuesto Nacional , por cuanto deroga el artículo 52 de la Ley 26.058, con el cual se financian las actividades educativas diarias en las Escuelas Técnicas, Escuelas Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional e Institutos Superiores Técnicos.

En esta oportunidad, nuestro Sec. Gral. Andrés Besel acompañado por el Sec. Gremial Fabián Monzón y el Sec. de Prensa Carlos Fontana, recibieron a la diputada provincial Liliana Salinas (LLA) , a quien se le brindó toda la información pertinente y la situación que se plantea. Se solicitó su colaboración para abrir canales de diálogo con funcionarios y legisladores, tanto nacionales como provinciales.

SALINAS 1

La legisladora manifestó que comprendía la problemática, que apoyaba a las escuelas técnicas y agrotécnicas y reconocía su rol fundamental dentro de las comunidades. Asimismo, expresó que gestionaría ante las máximas autoridades de la Legislatura Provincial la realización de una reunión con representantes oficialistas y opositores, a fin de que podamos exponer en ese ámbito la necesidad de que estas instituciones mantengan su financiamiento, dado que este constituye un elemento determinante en la formación de las y los estudiantes que, junto a sus familias, eligen cursar sus estudios en estas modalidades educativas.

Por último, se le expresó que es responsabilidad indelegable del Estado brindar todos los recursos y asegurar entornos formativos adecuados para la formación de estos jóvenes, ya que la educación secundaria es obligatoria. Se sostuvo además que, ante la eventual falta de los fondos establecidos por la ley específica de la ETP, la provincia debería garantizar la provisión de los recursos necesarios para estas escuelas.

Entendemos que la diputada Liliana Salinas, al igual que los legisladores y funcionarios con quienes ya hemos dialogado, han comprendido claramente que “los fondos son por y para las y los alumnos”, y que, en consecuencia, el esfuerzo y el compromiso para su sostenimiento es responsabilidad de todos los actores que reconocen a la Educación Técnico Profesional como un pilar esencial para el desarrollo de la provincia y del país.