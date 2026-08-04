Del patio de su casa a los grandes estadios

Nahuel Leiva convirtió una pasión por el fútbol en su profesión. El fotógrafo comenzó en Atlético Paraná, su casa, y hoy trabaja en Riestra y distintos clubes de Buenos Aires.

Hay quienes viven el fútbol corriendo detrás de una pelota y quienes lo hacen intentando congelar para siempre ese instante en el que todo sucede. Nahuel Leiva encontró su lugar detrás de una cámara. El fotógrafo paranaense comenzó en 2021, casi como un hobby mientras estudiaba Economía, pero una primera experiencia en Atlético Paraná, su casa, le mostró que podía unir dos pasiones: el fútbol y la fotografía. Hoy, instalado en Buenos Aires, trabaja para Deportivo Riestra y otros clubes de distintas categorías, y ya tuvo la posibilidad de cubrir escenarios como la Bombonera y el Monumental.

En diálogo con UNO , Leiva repasó un camino que comenzó casi de casualidad y que, en pocos años, lo llevó desde las canchas de Paraná hasta los grandes escenarios del fútbol argentino. Un recorrido en el que el Gato ocupa un lugar central, no solo por haber sido el primer club en el que desarrolló su trabajo, sino también por el vínculo afectivo que nació desde la cuna.

Inicios

La fotografía apareció en su vida en 2021, mientras cursaba Economía. En plena pandemia comenzó a interesarse por el contenido que distintos usuarios generaban en redes sociales. La edición, los videos y la posibilidad de capturar momentos fueron despertando una inquietud.

La compra de una cámara no llegó con la intención de convertirse en fotógrafo profesional. Fue un hobby, pero rápidamente encontró un terreno en el que se sentía cómodo: el fútbol.

Fanático de ese deporte y de Atlético Paraná, encontró allí el lugar natural para probarse. En el camino realizó un curso de fotografía, ya que no tenía antecedentes familiares en la profesión ni alguien cercano que pudiera enseñarle el oficio.

La primera experiencia que recuerda con especial claridad fue un partido entre el Gato y San Benito. Ese día descubrió qué significaba estar dentro de un campo de juego con una cámara en las manos. “Me acuerdo hasta el día de hoy. Viví la experiencia de capturar goles y de estar dentro del campo de juego, aunque fuera un partido de Liga. Los jugadores que estaban jugando habían sido compañeros míos de fútbol uno o dos años antes”, contó.

Ese día hizo el clic. “El sueño era estar jugando, pero encontrarme ahí adentro haciendo algo que me gusta, que no era solo patear la pelota, fue increíble. Ahí me di cuenta de que era lo que quería hacer”, explicó.

Disfrutar en casa

El vínculo con Atlético Paraná nace desde la cuna. Es hincha del club, pero comenzó a sacar fotos en noviembre de 2021 y, poco después, acompañó una etapa deportiva inolvidable: el ascenso al Torneo Federal A. “Justo empiezo a sacar fotos y a los dos días me pasa un acontecimiento familiar. Eso me arraigó al club mucho más. Después se dio el comienzo del Regional Amateur y Paraná terminó ascendiendo en febrero de 2022. Cubrirlo como hincha, aprendiendo, y encima coronarlo con un ascenso, fue increíble”, relató.

Atlético Paraná fue su primera gran escuela. Allí aprendió a moverse dentro de una cancha, a anticipar las jugadas y a entender qué imágenes podían contar una historia.

El salto a Buenos Aires

El siguiente capítulo apareció mientras todavía vivía en Paraná. En 2022 tuvo sus primeros contactos con Deportivo Riestra y comenzó a realizar trabajos para la institución a distancia. La relación se consolidó rápidamente y le permitió acceder a una experiencia que marcó su carrera: cubrir un partido en la Bombonera.

Riestra visitó a Boca y Leiva fue convocado para realizar trabajos vinculados con el contenido del club en un hecho histórico. “Fue increíble que Riestra contara conmigo para hacer todo lo que fue el video institucional y grabar los goles. Por suerte el partido terminó 1 a 1”, recordó.

La experiencia dejó conforme a la institución y abrió una puerta determinante. A fines de 2024 tomó la decisión de mudarse a Buenos Aires. No tenía todo resuelto: fue, sobre todo, una apuesta personal y profesional. “Me vine por una ambición profesional, por querer crecer y dar un salto, sabiendo que acá en Buenos Aires tenés chances, oportunidades y diferentes cosas. Me tomé la lanza y me vine”, contó.

Riestra fue uno de los clubes que primero lo recibió. También aparecieron otros contactos. Amigos que jugaban en distintas instituciones lo ayudaron a conocer nuevos espacios y a ofrecer sus servicios. Así amplió su recorrido por el fútbol de ascenso. Tristán Suárez, Ferro, Los Andes, San Telmo, Estudiantes de Buenos Aires, All Boys, Nueva Chicago, Quilmes, Colegiales y Arsenal son algunos de los clubes en los que realizó trabajos. Ahora también trabaja para Atlanta.

Los grandes estadios

La mudanza a Buenos Aires le permitió vivir experiencias que, unos años antes, parecían lejanas. La Bombonera fue una de ellas. El Monumental, otra. “Por suerte fui dos veces a la Bombonera y también fui al Monumental. La primera vez, sobre todo cuando te toca cubrir a un equipo contra uno de los grandes, te moviliza demasiado”, dijo.

Entrar a la Bombonera, ver de cerca a figuras que hasta ese momento observaba por televisión y registrar un gol de Riestra en ese escenario fueron sensaciones difíciles de separar de su condición de fanático. “Ver imágenes tan imponentes, ver pasar a Riquelme de cerca, es increíble. Después ver a Marcos Rojo entrar en calor al lado y pensar que ese tipo jugó un Mundial... son cosas que impresionan”, relató.

El Monumental le dejó otra experiencia inolvidable. Riestra consiguió allí un triunfo por 2 a 1 y el resultado hizo que el trabajo tuviera un condimento todavía mayor. “Ganar en el Monumental fue otro nivel. La experiencia se hace mil veces mejor si el resultado acompaña”, sostuvo.

Su trabajo

Fotografiar fútbol no consiste simplemente en apuntar la cámara hacia donde está la pelota. Hay que anticiparse, observar y encontrar aquello que puede convertirse en una imagen diferente. “Me encanta sacar fotos de los hinchas, de la gente viviendo la pasión al ciento por ciento. Me identifico mucho porque yo también soy así”, explicó y, además, afirmó: “Capturar goles es lo que todos deseamos. Cuando sucede y te queda la mejor foto, en el momento exacto, es lo mejor de todo”.

El sueño de un Mundial

Leiva ya no piensa solamente en el próximo partido. Su objetivo inmediato está ligado a los clubes con los que trabaja. Sueña con acompañarlos en algún logro deportivo y ser quien registre esos momentos. “Si consigo algún logro con alguno de los clubes donde trabajo, ya sea Riestra o Atlanta, sería increíble. Capturar momentos de logros deportivos es lo que cualquier fotógrafo de contenido espera”, señaló.

Mientras continúa construyendo su camino en Buenos Aires, también mira mucho más lejos. Hay una meta que aparece por encima de todas las demás. “Cubrir un Mundial, un Juego Olímpico, esos eventos masivos, es el sueño. Es mi mayor sueño”, cerró el fotógrafo paranaense.

Del patio de su casa a los grandes estadios

Desde aquel primer partido entre Atlético Paraná y San Benito hasta las noches en la Bombonera y el Monumental pasaron apenas unos años. En el medio hubo aprendizaje, viajes, ascensos, nuevos clubes y una decisión que cambió su vida: transformar una cámara comprada por hobby en una herramienta de trabajo.