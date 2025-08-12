Uno Entre Rios | El País | Becas Progresar

Becas Progresar: habilitan inscripción para estudiantes de universidades y terciarios privados

Hasta el 1° de septiembre estarán abiertas las inscripciones de las Becas Progresar. En el nivel superior podrán postularse alumnos de instituciones privadas.

12 de agosto 2025 · 21:51hs
Hasta el 1° de septiembre estarán abiertas las inscripciones de las Becas Progresar.

Desde el Ministerio de Capital Humano del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, informó que las inscripciones a la Becas Progresar estarán abiertas hasta el 1° de septiembre para la línea Obligatorio (dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la secundaria).

En tanto, las líneas Superior y Enfermería (para ingresantes hasta 25 años y estudiantes avanzados hasta 30) abrirán del 18 de agosto al 5 de septiembre. En esta última línea la gran novedad de esta edición es que, por primera vez, se incluirá a estudiantes de instituciones privadas en la posibilidad de acceder a las becas.

Más datos sobre las Becas Progresar

Para postularse, se debe ingresar a la página oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente, completar el formulario, registrar un CBU y validar la cuenta a través de Mi Argentina.

Es requisito acreditar ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), tener asistencia regular a clases y cumplir con las condicionalidades específicas del programa. Los pagos se realizarán por transferencia directa al beneficiario.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected] o al teléfono (0343) 4209331. Cabe destacar que estos contactos son exclusivamente para postulantes e instituciones de la provincia de Entre Ríos.

