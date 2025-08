progresar.jpg Becas Progresar: abrieron nueva inscripción y ampliaron el alcance

La resolución, firmada por el secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, redefine los parámetros que deben cumplir establecimientos educativos de gestión privada para ser parte del Progresar, específicamente en la línea destinada a la Finalización de la Educación Obligatoria. La disposición subraya que la decisión responde al escenario actual, el cual “hace necesario ampliar el monto dispuesto” en el artículo correspondiente a este punto.

A partir de ahora, la Secretaría podrá autorizar el ingreso de escuelas privadas que “emitan títulos oficiales; brinden un servicio gratuito o de contribución voluntaria de hasta el monto anual equivalente a DOS (2) veces el salario mínimo vital y móvil por todo concepto —es decir que no lo supere dicha base—, o estén localizadas en una zona donde no exista oferta estatal para ese nivel o modalidad”. Esta medida se toma, según el texto oficial, de “manera excepcional”, y tiene por objetivo garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, publica Infobae.

Progresar Trabajo

Otra modificación significativa recae sobre la línea Progresar Trabajo, dirigida a personas interesadas en capacitarse en oficios o formación profesional. En este caso, el cambio apunta a simplificar el proceso y hacerlo más equitativo, modificando el modo en que se analiza la situación económica del postulante. Desde ahora, “solo se considerarán los ingresos del postulante que se registren en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción”, dejando de lado los ingresos del grupo familiar.

De este modo, el análisis contemplará exclusivamente remuneraciones en relación de dependencia, rentas de autónomos y monotributistas, haberes jubilatorios y pensiones, así como prestaciones contributivas y no contributivas. Se excluyen ítems como horas extras, plus por zona desfavorable, asignaciones por maternidad y aguinaldo, que anteriormente eran considerados en algunos casos.

Además, “la excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478” fue contemplada dentro de la nueva reglamentación. Esto garantiza que grupos vulnerables con discapacidad no vean afectado su acceso por criterios económicos que no reflejan su realidad.

Nuevas fechas de inscripción

Las nuevas medidas acompañan un segundo lanzamiento del programa, según lo establecido en la Resolución 1149/2025, firmada por la cartera que conduce Sandra Pettovello en el marco del Ministerio de Capital Humano. La convocatoria contempla distintas fechas de inscripción según la línea a la que se quiera acceder.

Quienes deseen postularse para la línea de “Finalización de la educación obligatoria” podrán hacerlo desde este lunes 4 de agosto hasta el 1 de septiembre. Por su parte, quienes estén interesados en las líneas de “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería”, deberán inscribirse entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre.

La Secretaría explicó que “la nueva convocatoria responde a la normativa vigente y a las modalidades establecidas dentro del reglamento general del programa, que prevé al menos dos instancias de inscripción anuales para garantizar mayor acceso y acompañamiento tanto a jóvenes que buscan concluir la educación obligatoria como a quienes buscan profesionalizarse en el ámbito superior o en carreras vinculadas a la salud”.