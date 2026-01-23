Uno Entre Rios | El País | Loan

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

El gobierno nacional aumentó a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes brinden información que contribuya a encontrar a Loan Danilo Peña.

23 de enero 2026 · 13:05hs
Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el Poder Ejecutivo dispuso elevar la recompensa para quienes aporten información útil que permita dar con el paradero del niño desaparecido en Corrientes en 2024.

El gobierno nacional aumentó a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes brinden información que contribuya a encontrar a Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional.

Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de las rutas nacionales está deteriorada por la parálisis de la obra pública. El detalle, ruta por ruta

Trabajadores viales advierten: 70% de las rutas nacionales están en pésimo estado por falta de obras

fallecio la madre del soldado carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en argentina

Falleció la madre del soldado Carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en Argentina

Según se estableció, el monto anterior era de cinco millones de pesos y estaba dirigido a personas que, sin haber participado en hechos delictivos, aportaran datos relevantes para la investigación. Con la nueva disposición, el Ejecutivo buscó reforzar los incentivos para obtener información que permita esclarecer el caso.

LoanBusqueda .jpg

La Resolución 51/2026 precisó que la recompensa será otorgada a quienes aporten datos útiles y comprobables que conduzcan al paradero del menor. Además, se indicó que las personas con información podrán comunicarse a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago será efectuado una vez que se confirme el mérito de los datos aportados.

LEER MÁS: Caso Loan Peña: por qué sigue sin definirse la fecha del juicio oral

Desde el Gobierno también se difundieron nuevamente las características físicas del niño. Se informó que Loan era de tez trigueña, contextura delgada, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas y la palabra “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes.

Caso Loan

El día de su desaparición, el niño había asistido junto a su padre a un almuerzo familiar en una zona rural. En un primer momento, la investigación se orientó a la hipótesis de un extravío, pero con el avance de las actuaciones judiciales la causa fue recaratulada como trata de personas.

La principal línea investigativa sostenía que el menor habría sido raptado y entregado a una red ilegal. En ese marco, la Justicia continuaba analizando la responsabilidad de varios imputados, mientras la búsqueda seguía abierta y bajo secreto en algunos tramos de la causa.

Loan Loan Peña Recompensa
Noticias relacionadas
El consumo sigue sin repuntar en el país

El consumo sigue sin repuntar en el país

el gobierno nacional intervino el puerto de ushuaia

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El represor Raúl Guglielminett fue símbolo de espionaje ilegal en dictadura y democracia. Operó en centros clandestinos y, en 2024 recibió a diputados libertarios en la cárcel

Murió, a los 84 años, el represor Raúl Guglielminetti

Otra vez los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Ultimo Momento
Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Granja tres Arroyos: Si no cumplen volveremos a la lucha

Granja tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Policiales
Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Ovación
De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

La provincia
Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Granja tres Arroyos: Si no cumplen volveremos a la lucha

Granja tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Dejanos tu comentario