Caso Loan Peña: por qué sigue sin definirse la fecha del juicio oral.

El juicio por el caso Loan Peña sigue sin fecha. Primero deben acordar pruebas, testigos y podría haber una instrucción suplementaria antes del debate.

Las dudas sobre el avance del juicio oral contra los procesados en el caso por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña en Corrientes continúan en aumento. Una fuente vinculada a la investigación confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que aún restan varios pasos para definir el futuro de la causa.

"El Tribunal tiene que ver su agenda para el debate, pero primero el fiscal de juicio tiene que acordar con las partes las pruebas y los testigos. Después también puede haber una instrucción suplementaria", detalló.

Caso Loan Peña: demoras y pasos pendientes para el inicio del juicio oral

Loan Peña (1).jpeg

A fines de mayo, el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, junto con sus pares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, finalizaron la pesquisa y solicitaron a la jueza Cristina Pozzer Penzo la clausura de la instrucción.

En la causa principal están procesados Laudelina Peña, su esposo Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y su marido Daniel Fierrito Ramírez; la funcionaria María Victoria Caillava; su esposo, el marino retirado Carlos Pérez; y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

"Primero es la citación a debate, la efectúa el fiscal de juicio, y allí contestan todas las partes, las cuales ofrecen sus pruebas y testigos", explicó la fuente.

Luego, detalló, "hay una audiencia donde se seleccionan las pruebas y los testigos. Eso lo decide el tribunal".

Una vez cumplido ese paso, "puede ocurrir que exista una instrucción suplementaria para efectuar las pruebas que se realizan noventa días antes del juicio".

"Cuando se cumpla esta posible instrucción, ya debe estar prevista la fecha según la agenda del tribunal", concluyó.

Previo a cumplirse un año de la desaparición del niño en la localidad correntina de 9 de Julio, los fiscales confirmaron la reconstrucción del caso, estableciendo que el menor fue sustraído y ocultado hasta el momento.

"Podemos afirmar que, con posterioridad al almuerzo llevado a cabo en la casa de Catalina Peña el día 13 de junio de 2024, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que José Peña y la abuela del niño estaban haciendo la sobremesa conversando con el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava; apartaron de la esfera de custodia de su padre al menor, utilizando la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños", detalla el escrito de casi 130 páginas al que accedió este medio.

En ese contexto, describen que en el naranjal "se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado, situación que perdura hasta la fecha, sospechándose que para ello se utilizó el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor".

Asimismo, el delito contó con la participación del comisario Walter Maciel, "quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda, e impartió y ejecutó diversas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo".

El análisis integral del material probatorio reunido hasta el momento permite afirmar que Benítez, Laudelina Peña, Ramírez, Millapi, Caillava, Pérez y Maciel "intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan", quien todavía no fue encontrado a más de un año del inicio de la causa.