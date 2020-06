ATP: la segunda ronda alcanzó a 2 millones de trabajadores privados

El secretario de Políticas Económicas, Haroldo Montagu, dijo que la segunda ronda del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP) alcanzó a 2 millones de trabajadores y a 240.000 empresas. La segunda etapa del beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a abonarse la semana anterior. Por mencionar algunos ejemplos, en los rubros de Salud y Educación, la ayuda alcanzó a más de 150.000 personas.

“Para seguir cuidando la producción y el trabajo durante el Covid-19, se efectivizó la segunda ronda del ATP: el Estado pagó hasta el 50% del salario de los y las trabajadoras del sector privado y eximió de contribuciones patronales a los sectores más afectados”, escribió Montagu en Twitter,

Política de Estado

“El ATP apunta no solo a cuidar los ingresos de las y los trabajadores, sino que apunta a preservar las capacidades organizacionales de las empresas haciendo foco en la pospandemia”, continuó el funcionario.

Además, indicó que en el marco de la pandemia, las pymes están atravesando un momento crítico, por tanto, “el principal beneficiario del ATP es ese segmento empresarial”.

“Tenemos un Estado que está más presente que nunca para cuidar el trabajo y acompañar al sector productivo con medidas específicas”, cerró.

Consultas on line

Para dar mayor certidumbre a los trabajadores que reciben el ATP la Anses habilitó en su página web (www.anses.gob.ar) una sección especial de consulta nominada “Accesos rápidos”, en la que habrá que seleccionar la pestaña “Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)” e ingresar el CUIL para conocer el estado en el que se encuentra la liquidación de sueldo.

En el caso de que figure la leyenda “usted no está registrado, consulte a su empleador” no quiere decir, necesariamente, que el empleador no haya solicitado el beneficio sino que puede ser por motivos de demora en la carga de información o un error en la carga de la CBU, por lo que hay que aguardar que se actualice la información del sistema, informó la Anses.