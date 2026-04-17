Sin pronóstico: el SMN hará un apagón informativo por despidos.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional harán un apagón el próximo viernes 24: no habrá pronósticos ni alertas entre las 5 y las 12 por despidos.

El próximo viernes 24, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevarán adelante un "apagón meteorológico" en todo el territorio nacional como medida de protesta ante una serie de despidos recientes. La acción se extenderá desde las 5 hasta las 12 del mediodía y consistirá en la suspensión total de la difusión de pronósticos y alertas oficiales.

Según informaron delegados gremiales, la medida implicará la interrupción de la publicación de datos en todos los canales habituales del organismo, incluidas sus plataformas digitales. Durante ese lapso, no habrá actualizaciones sobre condiciones climáticas, advertencias por fenómenos extremos ni informes técnicos.

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El SMN suspende pronósticos y alertas por una medida gremial

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El conflicto se desencadenó tras la desvinculación de aproximadamente 140 trabajadores, una decisión que, según denuncian desde el sector, compromete seriamente el funcionamiento del organismo. Los empleados sostienen que los recortes impactan de manera directa en la calidad y precisión de la información meteorológica, considerada esencial tanto para la vida cotidiana como para múltiples actividades productivas.

Desde el SMN, la información climática cumple un rol clave en áreas como la agricultura, la aviación, la navegación y la prevención de desastres naturales. En ese sentido, los trabajadores advierten que la reducción de personal podría debilitar la capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos críticos.

La jornada de protesta busca visibilizar el conflicto y generar conciencia sobre la importancia de sostener un servicio meteorológico robusto y confiable. Mientras tanto, se espera que durante esas siete horas los usuarios deban recurrir a fuentes alternativas para informarse sobre el estado del tiempo.