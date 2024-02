Artistas e influencers salieron a defender a Lali de Milei

Milei mantiene desde hace días una campaña contra Lali en redes sociales. También ha cuestionado el financiamiento estatal a festivales como el Cosquín Rock. Este miércoles sumó una descalificación contra la ex Casi Ángeles durante una entrevista en el canal La Nación+, en la que llamó a la cantante “Lali Depósito”, la acusó de cobrar “de varios gobiernos” y hasta aseguró que esos gastos se financiaban con “el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco”.

Y este jueves, durante una entrevista en radio La Red, Milei defendió su campaña contra la artista, al responder: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado”, dijo.

Lali Espósito.jpg

La actitud presidencial despertó numerosas críticas en las redes. Entre ellas se destacó la de la actual pareja de Lali, el youtuber y streamer Pedro Rosemblat. “Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella. Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota”, acusó el conductor en su programa de streaming.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.jpg

Rosemblat también advirtió que la pareja del presidente, Fátima Florez, haya recibido pagos con fondos públicos a cambio de su trabajo como artista. “Me cuesta pensar en algún artista mainstream que no haya pasado alguna vez por el escenario de un festival público, y me sorprende que (Milei) lo ignore porque su propia compañera es una gran artista que participó de eventos organizados por provincias y municipios"', dijo el streamer.

Por si no lo escucharon, acá tienen la palabra de Pepe

El conductor de programas de chimentos, Ángel de Brito, recordó el día que la defendió a Lali del primer cruce que tuvo con el Presidente: “16/1 estaban todos mudos. Por suerte, algunos se despertaron. Lo mismo que hizo Cristina con los medios, lo hace Milei con una cantante. Algunos fueron cómplices entonces y otros lo son hoy. Que ningún funcionario te persiga jamás por una opinión”.

Caña, Caña, Caña, la cosa se pone ruda

Te quiero @lalioficial

— A N G E L (@AngeldebritoOk) February 15, 2024

Una de las artistas que salió en respaldo de Lali es su colega como cantante pop, María Becerra. "No se puede creer esto. OBVIO que voy a salir a bancar a mi colega Lali Espósito. No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar”, expresó "La Nena de Argentina".

“Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida”, señaló María Becerra.

El colectivo Actrices Argentinas también se manifestó: Apoyamos a nuestra compañera Lali ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!", publicaron.

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lali — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

Desde el ámbito del rock también llegaron expresiones de apoyo. Ricardo Mollo, líder de Divididos, posteó: “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”, publicó en sus historias de Instagram el músico.

Mollo Lali.jpg

Su compañero en Divididos, el baterista Catriel Ciavarella, castigó "el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable". Y cuestionó que los "tres títeres que obraban de interlocutores (en la entrevista de La Nación+) y que como buenos cagones y mediocres que son, no solo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la ‘humorada’ del payaso”, apuntó el músico contra los conductores Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebuc.

Catriel Ciavarella divino tesoro. — Marian Herrera (@marianherrrera) February 15, 2024

El cantante de Ciro y los Persas y ex líder de Los Piojos, Ciro Martínez, sumó: “Absolutamente del lado de Lali en este enfrentamiento absurdo y desigual. Del lado de cualquier trabajador de la cultura cuyas decisiones afectan sólo a su espectáculo y no al presente y el futuro de una población”.

Desde la cuenta de la banda de rock indie Conociendo Rusia expresaron: "Milei, que repugnante sos. Que tipo maleducado. No tengo palabras para describir el asco que me da escucharte hablar. Por su puesto mi banca a Lali, una laburante desde q tiene uso de razón, talentosa y gran representante argentina en el mundo. La cultura no se mancha".

Milei… que repugnante sos.

Que tipo maleducado.

No tengo palabras para describir el asco que me da escucharte hablar.

Por su puesto mi banca a Lali, una laburante desde q tiene uso de razón, talentosa y gran representante argentina en el mundo.

La cultura no se mancha. — Conociendo Rusia (@conociendorusia) February 15, 2024

En la política, llamó la atención el respaldo a Lali por parte de la diputada Carolina Píparo, quien fue la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. “Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”, escribió Píparo.

Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo.

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

No es por ahí. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 15, 2024

Y la ex vedette y legisladora por Santa Fe, Amalia Granata, también se solidarizó: No consumo la música de Lali y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo esta haciendo Javier es copiar un modelo del cual el dijo venia a combatir. Pensé que el Papa le había dado una clase de grandeza y amor al prójimo, y que gobernaba para TODOS no solo para los aplaudidores de turno".