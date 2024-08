Aparecieron fotos de Fabiola Yáñez golpeada y chats reveladores

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yáñez expresa: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás".

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la ex primera dama.

La denuncia de Fabiola Yáñez

La denuncia penal de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández avanza en la Justicia Federal. La ex primera dama se reunió este jueves 8 de agosto, vía videoconferencia, con integrantes de la fiscalía especializada en violencia de género, donde tramita el expediente en el que se investigan las agresiones físicas y el hostigamiento que aseguró haber sufrido por parte del exjefe de Estado y a la postre su expareja.

LEER MÁS: Fabiola Yáñez tiene su documental preparado

Según informó el sitio oficial de la procuración, profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), pertenecientes a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, interinamente a cargo del Carlos Rívolo, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, mantuvieron esta mañana una entrevista por Zoom con Yañez.

La unidad explicó, además, que “los pormenores del encuentro permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima”.