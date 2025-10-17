Andis: manifestantes irrumpieron en las oficinas y exigen hablar con las autoridades

Familiares de personas con discapacidad y profesionales irrumpieron en Andis. Reclaman la Ley de Emergencia en Discapacidad, pagos de aranceles a prestadores

Familiares de personas con discapacidad irrumpieron en las oficinas de Andis. Reclaman la implementación del la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además exigen egularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otos reclamos.

Un grupo de manifestantes entró este viernes por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano (CABA) y pide hablar con las autoridades para reclamar por los recortes en el área y la implementación de la recientemente aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad que fuera vetada por el presidente y está pendiente de promulgación. Piden también regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad

Entre quienes protestan hay familiares y trabajadores de distintas dependencias que piden una mejora en sus salarios . Además, acompañan profesionales de la salud, pacientes.

Embed Profesionales, trabajadores y familiares de la comunidad de las personas con discapacidad intentan tomar la sede de Belgrano de la ANDIS en estos momentos. Mucha bronca con el Gobierno Nacional, que se niega a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo al… pic.twitter.com/pwy7KIYTBS — Manuel Casado y Deleo (@manuelmarried) October 17, 2025

Según reportes de testigos, el conflicto escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

La protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la ANDIS, las sospechas de coimas que involucran a la hermana del presidente y secretaria Karina Milei y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declaraba la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

Guillermo Francos la Cámara de Diputados

Interpelación a Guillermo Francos

Esta semana, bloques opositores habían impulsado un pedido de interpelación contra Guillermo Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.

En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.

La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación. La investigación involucra a través de los audios a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario.