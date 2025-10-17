Uno Entre Rios | El País | Andis

Andis: manifestantes irrumpieron en las oficinas y exigen hablar con las autoridades

Familiares de personas con discapacidad y profesionales irrumpieron en Andis. Reclaman la Ley de Emergencia en Discapacidad, pagos de aranceles a prestadores

17 de octubre 2025 · 12:42hs
Familiares de personas con discapacidad irrumpieron en las oficinas de Andis. Reclaman la implementación del la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además exigen egularizar pagos

Familiares de personas con discapacidad irrumpieron en las oficinas de Andis. Reclaman la implementación del la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además exigen egularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otos reclamos.

Un grupo de manifestantes entró este viernes por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano (CABA) y pide hablar con las autoridades para reclamar por los recortes en el área y la implementación de la recientemente aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad que fuera vetada por el presidente y está pendiente de promulgación. Piden también regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad

Entre quienes protestan hay familiares y trabajadores de distintas dependencias que piden una mejora en sus salarios. Además, acompañan profesionales de la salud, pacientes.

gobernadores aliados al gobierno de javier milei piden reflotar el pacto de mayo

Gobernadores aliados al Gobierno de Javier Milei piden reflotar el Pacto de Mayo

La polémica declaración del la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo lugar en el programa que conduce el Daniel Parisini, El Gordo Dan en Carajo

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Embed

Según reportes de testigos, el conflicto escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

La protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la ANDIS, las sospechas de coimas que involucran a la hermana del presidente y secretaria Karina Milei y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declaraba la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

Guillermo Francos la Cámara de Diputados

Interpelación a Guillermo Francos

Esta semana, bloques opositores habían impulsado un pedido de interpelación contra Guillermo Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.

En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.

La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación. La investigación involucra a través de los audios a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario.

Andis autoridades discapacidad
Noticias relacionadas
caputo a empresarios: descarto una devaluacion y prometio una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

milei cerrara la campana electoral en rosario de cara al 26 de octubre

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

anularon una condena porque el juez uso ia para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Ver comentarios

Lo último

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Ultimo Momento
AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Policiales
Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque es consciente de sus actos

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos"

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ovación
Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

La provincia
Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

La escuela de Capacitación Laboral Raúl Jorge Bueno invita a visitar su muestra anual

La escuela de Capacitación Laboral "Raúl Jorge Bueno" invita a visitar su muestra anual

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Dejanos tu comentario