Santa Elena: detuvieron por segunda vez a la narcoabogada y a su madre

Aixa Schnitman, la joven abogada de Santa Elena que en 2024 estuvo involucrada, junto a su madre, en una causa por narcotráfico, fue nuevamente detenida por la Policia.

EL sábado personal de la División Drogas Peligrosas La Paz llevó adelante dos allanamientos simultáneos en Santa Elena, en el marco de una causa por narcomenudeo, los cuales arrojaron resultados positivos.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en barrio Villa Urquiza, donde se procedió al secuestro de dinero en efectivo por la suma de 659.500 pesos y 84.450 (pesos guaraníes), dos teléfonos celulares, recortes de nylon y elementos de estiramiento, además de más de 100 gramos de sustancia blanca que arrojó resultado positivo para cocaína, 0,8 gramos de marihuana, 19 semillas de cannabis sativa y una motocicleta 110cc sin dominio colocado.

En el lugar (domicilio de la abogada) fueron detenidas dos mujeres de 59 y 29 años de edad, ambas domiciliadas en dicha ciudad. Se trata de madre e hija; Lourdes Ramírez y Aixa Schnitman.

Se trata de Lourdes Ramírez, conocida como “la Paraguaya”, de 59 años, y su hija Aixa Schnitman, de 29, quien es abogada. Las dos ya estaban imputadas por narcomenudeo, pero aún no se hizo el juicio ni fueron condenadas por la causa del año pasado. Mientras tanto, al parecer, continuaban con el mismo emprendimiento ilícito.

Este sábado, personal de la División Drogas Peligrosas La Paz llevó adelante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Elena, los cuales arrojaron resultados positivos.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en barrio Villa Urquiza, de Ramírez y su hija letrada, que se encuentra casa de por medio de la vivienda del intendente de la localidad, Domingo Daniel Rossi, y de su esposa y senadora provincial, Patricia Díaz, así como frente a un establecimiento escolar. Es en calle Corrientes, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón.

El segundo procedimiento tuvo lugar en barro Hipólito Irigoyen. En este domicilio fue detenido un hombre de 35 años, de apellido Ortíz.

Las diligencias fueron supervisadas por la Fiscalía en turno, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, y la colaboración de la Sección Guardia Especial La Paz, personal de comisaría Santa Elena y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo operativo de la Compañía de Operaciones Especiales dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Publica.

La primera causa

El fiscal Facundo Barbosa imputó formalmente por el delito de narcomenudeo a siete detenidos en julio del año pasado.

Lourdes Ramírez es señalada como la jefa de la banda y a quien muchos santaelenenses señalan como una vieja conocida del ambiente narco. Aixa Schnitman se recibió hace no mucho tiempo en la UCA de Paraná y se vinculó a la Municipalidad. Trabajaba como asesora legal del Área de Género, Mujeres y Diversidad.

Otra hija de la paraguaya también está entre los acusados, así como su novio, Julián Alberto Núñez, también conocido con el apodo “Gato Ahorcado”, quien también hacía tiempo se habría dedicado a la venta de drogas.

Los otros tres imputados son la pareja Mariela Fernández y Claudio Rodríguez, quienes están acusados del resguardo o almacenamiento de la droga; y Nicolás Gerardo Rodríguez, quien había sido uno de los vendedores a los consumidores.