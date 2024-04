Alfredo Olmedo fue destituido de la presidencia del Parlasur

EN VIVO: La Ley Bases se aprobó en general y se debate en particular

En un comunicado más informal, los promotores de la destitución acusaron a Olmedo de "mal desempeño antidemocrático, aprietes, agresiones al entrar a una sesión ordinaria, malos tratos a Parlamentarios y a empleados del parlamento y el mal manejo de dinero en gastos y pasajes, motivo por el cual las delegaciones de todos los países han pedido una auditoría para ver los gastos extralimitados en estos tres meses al frente del Parlasur".

La maniobra

Después del intento fallido del mes pasado, finalmente Alfredo Olmedo fue desplazado de la presidencia del Parlasur a pesar de una gestión desesperada de Lule Menem ante las delegaciones extranjeras. El salteño fue removido de su cargo por 50 votos de representantes de todas las delegaciones, mientras que apenas 12 votaron por su continuidad en la presidencia y 4 se abstuvieron.

Olmedo se aferró a Karina Milei y le entregó su partido en Salta para que conforme el sello La Libertad Avanza. El salteño había logrado una foto con Javier Milei para mostrarse fuerte, pero igualmente no le alcanzó. En ese sentido, fuentes del Parlasur contaron a LPO que en las últimas horas Lule Menem y Sebastián Pareja intensificaron los llamados a la delegación argentina y a las extranjeras para que no voten contra Olmedo, pero no lograron nada.

"Olmedo había abusado de sus funciones excluyendo a parlamentarios de comisiones de forma arbitraría. Además, en la sesión de marzo impuso la presencia de personal de seguridad en los ingresos al recinto generando fuertes tensiones y hasta situaciones de contacto físico indebido con parlamentarios de Brasil y Paraguay que lo denunciaron públicamente. Para completar el cuadro de inadecuaciones y conductas despóticas, quitó los micrófonos de los atriles de los parlamentarios impidiendo que pudieran expresarse de manera libre, condición natural y necesaria de toda institución de representación", recordaron desde Unión por la Patria.

En reemplazo de Olmedo fue elegida la libertaria bonaerense Fabiana Martín, que fue de las tres parlasureñas expulsadas del bloque de La Libertad Avanza tras el primer intento de desplazar al salteño. Fabiana Martín y sus pares César Serna y Rodolfo Eiben fueron expulsados del bloque acusados por "inconducta inmoral aliancista reiterada".