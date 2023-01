"Alberto no tiene plan y encima la lapicera que le dio Cristina ni tiene tinta"

—El próximo miércoles se cumple un año del viaje en donde el presidente Alberto Fernández visitó a Putin y Xi Jinping, ¿esa visita de qué modo influyó en la política exterior actual de nuestro país?

—La visita a Putin fue un grave error. Ya estaba en todos los diarios del mundo la posibilidad de un ataque a Ucrania. Alberto Fernández no sólo fue, sino que ofreció a Argentina como “puerta de entrada de Rusia en América Latina”. Este anuncio que hizo el Presidente, no tuvo ningún efecto, de hecho Putin lo miraba con estupefacción. Primero porque la dictadura rusa ya tiene puertas de entrada muy claras en el Continente a través de Cuba, Nicaragua y Venezuela y en segundo lugar no resultó ser una oferta seria, porque los rusos saben perfectamente quién es Alberto Fernández, por ese motivo, no le iban a creer. Desde aquel anuncio comenzó un alineamiento con las dictaduras y contra las democracias. Considero que hay que comerciar con todos, pero en la política exterior hay que apoyar la democracia y los Derechos Humanos.

—¿Cómo evalúa la política exterior del ministro Cafiero, le suma a Alberto, o Cristina sigue siendo una referente en ese sentido?

—La política exterior no es del Canciller, sino del Presidente. El ministro instrumenta un plan del Presidente. El problema es que Alberto Fernández en esto, como en tantas otras cosas, no tiene plan.

—La temática de Derechos Humanos fue un tema recurrente del encuentro pasado de la Celac, ¿qué posición debe tomar Argentina respecto de los países con regímenes perpetuados y países invasores?

—La temática de los Derechos Humanos ha sido, en democracia, una posición constante de Argentina. Ignorar las violaciones en Rusia, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua es otro grave error.

—La posibilidad de que Argentina esté en línea ideológicamente con algunos países, ¿en qué medida afecta al mercado con el exterior?

—Las relaciones internacionales deben mantenerse sobre la base del interés nacional. La Unión Europea como tal y casi todos los países europeos, en particular, tienen como principal socio comercial a China, pero su alineamiento político y militar es con Estados Unidos.

—Lula y Alberto hablaron de la posibilidad de la implementación de la moneda común SUR, ¿a su entender es un anuncio o algo viable en el corto plazo?

—Una moneda única entre economías tan asimétricas no es viable, al menos por una década, como bien aclaró el ministro de Economía de Brasil. Alberto Fernández en su orfandad política y su falta de formación económica, suele tirar títulos que luego quedan sólo en eso. La Celac ha muerto, el Mercosur está en problemas, hay que buscar una sociedad factible con Brasil sin ideas delirantes.

—Este año se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas, a su entender, ¿qué debe hacer el Gobierno para avanzar en algún sentido con el reclamo por las Islas? ¿Qué acciones deberían desplegarse para volver a contar con los recursos naturales que están en nuestra plataforma marítima continental?

—Para recuperar Malvinas hay que lograr una política de Estado que defina el camino. China no recuperó Hong Kong por las armas y pese a todos los temores, no imagino que siga ese camino con Taiwán.

—¿Le cree a la vicepresidenta cuando dice que no va a ser candidata?

—Cristina no va a ser candidata a Presidenta porque el oficialismo está perdiendo fuertemente en todas las encuestas. Ningún oficialismo en el mundo gana elecciones con el nivel de inflación y deterioro de los sectores más humildes como el que tiene Argentina. Lo que ella ha hecho es correrse de la escena pero yo creo que finalmente va a terminar siendo candidata a senadora. Ella tiene la lapicera y lo va a analizar en el momento que le convenga, esa lapicera que en algún momento dijo que la tenía Alberto Fernández, en realidad se la dio sin tinta. Incluso en las declaraciones que hizo Máximo Kirchner en las últimas horas dijo que si su madre fuera candidata inmediatamente le saldría una condena firme, eso es falso y ellos lo saben: una condena firme requiere un tratamiento en segunda instancia y en la Corte Suprema que nunca puede tardar menos de dos años. Aún con la mejor voluntad, estas declaraciones indican que Cristina va a tomarse todo el margen que sea necesario para ver si es candidata.

—¿Lo ve a Scioli como posible candidato presidencial en el escenario 2023?

—Que Scioli sea candidato lo veo difícil, pero no imposible. Hay que tener en claro que al Frente de Todos lo va a ordenar Cristina Fernández para intentar perder por la menor diferencia posible.

—En la intimidad la vicepresidenta habla muy bien del desempeño de Sergio Massa, ¿eso lo ubica en el listado de los presidenciables?

—Massa puede ser la carta que más le convenga a Cristina para perder por menos y en consecuencia lograr la cantidad de diputados y senadores nacionales que le permitan a ella abroquelarse con bloques suficientemente tensos como para hacer una oposición dura para quien asuma en diciembre de este año.

—¿Por qué la del gobierno próximo va a ser una oposición dura, qué escenario avizora?

—El próximo gobierno va a tener una oposición muy fuerte por parte del kirchnerismo que se va a abroquelar en la provincia de Buenos Aires, como en otros distritos de Argentina donde es fuerte electoralmente. La primera hipótesis lógica es que sea una oposición dura pero tradicional. La otra hipótesis involucra al kirchnerismo más vinculado a los grupos piqueteros, quienes van a querer reproducir en Argentina un tipo de conflicto como el que tuvo Chile hace unos años que terminó destruyendo la imagen de Sebastián Piñera y propiciando la llegada del marxismo al poder con Gabriel Boric. O lo que está intentando por estos días Vladimir Cerrón y Evo Morales en Perú para voltear el actual gobierno y lograr un gobierno marxista. Lo cierto es que la nueva oposición argentina va a ser dura.

Por Leonel Carlini / Especial para UNO