Frigerio participó del aniversario de Cemener, donde valoró el trabajo conjunto entre el Estado, la ciencia, las universidades y el sistema de salud.

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos.

El gobernador Rogelio Frigerio participó del acto por el décimo aniversario del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), en Oro Verde, donde destacó el desarrollo alcanzado por la institución y el trabajo articulado entre el Estado, la ciencia, las universidades y el sistema de salud.

Durante la ceremonia, el mandatario valoró la decisión de la provincia de apostar hace una década por la salud, la ciencia, la tecnología y la formación de profesionales. En ese sentido, destacó que el Cemener se consolidó como un centro de alta complejidad que puso el conocimiento y la tecnología al servicio de los pacientes.

Del acto participaron también el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gustavo Gennuso; el intendente de Oro Verde, César Clement; el presidente de OSER, Mariano Gallegos; la presidenta de la Fundación Cemener, Jesuana Aizcorbe; además de autoridades y personal médico de la institución.

Una década de atención y desarrollo

Frigerio sostuvo que el Cemener es “una institución que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos” y recordó que su desarrollo comenzó hace 10 años con la cesión de un terreno por parte del Estado provincial.

El gobernador destacó luego el trabajo conjunto entre la academia, la CNEA, profesionales de la provincia, el Ministerio de Salud y la obra social OSER.

“Hoy nos permiten ver con mucho optimismo los próximos 10 años porque se dieron algunas cuestiones que permiten avizorar un futuro muy promisorio”, afirmó.

En ese marco, señaló que la institución no solo se ocupa de la atención, el cuidado y la prevención de la salud, sino que también participa de actividades de investigación y desarrollo tecnológico a través de su vinculación con MiradorTec.

Según precisó, durante su primera década el Cemener atendió a 240.000 pacientes y realizó 300.000 intervenciones. Frigerio remarcó además que la institución recibe tanto a personas con cobertura de obra social como a pacientes de escasos recursos.

El desafío de profundizar la articulación

El gobernador planteó como uno de los desafíos de su gestión continuar impulsando la innovación en ciencia y tecnología.

“Vinimos a modernizar la provincia. El MiradorTec es solamente un ejemplo de eso, la punta del iceberg, pero para que la tecnología, investigación y desarrollo tengan realmente una llegada a la gente, tiene que estar aplicado a mejorar la calidad de vida”, sostuvo.

Por su parte, Jesuana Aizcorbe, presidenta titular por la CNEA del Consejo de Administración del Cemener, expresó su satisfacción por los 10 años de trabajo y planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la institución.

“Tenemos muchos desafíos por delante para que Cemener siga creciendo, por lo cual es muy importante poder seguir trabajando para que cada entrerriano y entrerriana tenga acceso a la salud que merece”, afirmó.

Aizcorbe también destacó la importancia de profundizar los vínculos con el sistema sanitario provincial para contribuir a las respuestas frente a las necesidades de salud de la población.

El aporte de la CNEA

El vicepresidente de la CNEA, Gustavo Gennuso, destacó el papel de la institución en el desarrollo de la medicina nuclear y señaló que la comisión “ha sido un actor fundamental en el Plan Nacional de Medicina Nuclear”.

“Cemener está entre las primeras y la verdad que estamos orgullosos de formar parte y de poder colaborar con la visión de seguir creciendo en ciencia, tecnología, atención y docencia”, afirmó.

Finalmente, la gerente general del Cemener, Marianela Pacheco, destacó el objetivo de acercar servicios de alta complejidad tecnológica a la población entrerriana, con personal capacitado para brindar una atención de calidad tanto desde el aspecto técnico como humano.