En Concordia estiman que habrá 400 evacuados en una semana

Según los datos del COE de Concordia afirman que el río Uruguay tendrá una suba que obligará a nuevas evacuaciones.

Este jueves se realizó una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Concordia tras las primeras evacuaciones que se efectuaron esta semana. Se estima que serán alrededor de 400 las personas que deberán abandonar sus hogares en la próxima semana.

“La información que vamos recabando a diario, nos permite ir articulando tareas como ser las evacuaciones y el traslado de personas como otras cuestiones relacionadas a la creciente. Para ello contamos con un Comité Operativo que está preparado y esta nueva reunión fue para continuar coordinando estas acciones, más allá del contacto diario que tenemos” puntualizó el intendente Francisco Azcué.

En ese sentido sostuvo que “a medida que el río sube, los escenarios van cambiando. La información que nos suministró CTM indica que la semana próxima podría llegar a los 12,50 metros. Hoy ya sabemos cuántas personas se verían afectadas, donde viven, cuantos integrantes tienen cada familia, condiciones, necesidades de atención. No manejamos números, hablamos de personas”, remarcó Azcué.

Las evacuaciones que vienen

El secretario de Salud y coordinador del COE, Diego Sauré, señaló que de acuerdo a “los datos que hoy tratamos para la semana que viene, estamos hablando de llegar a 400 evacuados aproximadamente” por eso “consideramos que es muy importante manejar información oficial porque es precisa y nos permite actuar anticipadamente”.

Además Sauré ratificó que la línea de comunicación habilitada para recibir solicitudes de asistencia por la creciente es el 105. “Se ha hecho una inversión importante para contar con mayor capacidad de recepción y evitar colapsos y en el caso de que alguien llame a Bomberos o la Policía, desde estas instituciones se comunican con nosotros y se activan los protocolos. Cada traslado quedará registrado”.

“El Niño no es solamente la creciente del río, fueron las últimas tormentas y vamos a tener seguramente fenómenos de este tipo en los próximos meses. Hay un trabajo preparado para ser lo más eficiente posibles ante cada escenario porque acá lo que más importa es la asistencia a la población y para eso nos preparamos. Ojalá, y es el deseo de todos, sea lo más leve posible”, destacó Sauré.