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La CGT marchó en "defensa de la industria nacional" con duras críticas al Gobierno

Este jueves, la CGT se movilizó al edificio del ex Ministerio de Industria y aseguró que el Gobierno “lleva adelante un modelo monitoreado por el FMI”.

8 de octubre 2026 · 17:44hs
La CGT marchó en defensa de la industria nacional con duras críticas al Gobierno.

La CGT marchó en "defensa de la industria nacional" con duras críticas al Gobierno.

La CGT marchó hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en “defensa de la industria nacional” y difundió un duro documento contra la gestión de Javier Milei.

LEER MÁS: Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

La marcha de la CGT

Los líderes cegetistas se reunieron en las inmediaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), sobre la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria.

Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

El jueves próximo, la CGT se sumará a la quinta Marcha federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, en la que confluirán con las otras dos CTA y organizaciones estudiantiles, políticas y sociales.

Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social “monitoreado” por el Fondo Monetario Internacional (FMI), “en función de intereses que no son los nuestros”.

“Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”, manifestó la CGT.

En la misma línea, explicaron que las consecuencias del plan de ajuste implementado por el Gobierno Nacional “son claras y están a la vista”, debido a que la situación social es "angustiante" con un aumento notable en la "pobreza y la marginalidad".

Asimismo, indicaron que “cientos de miles de hogares” sufren, actualmente, “carencias alimentarias severas” y que la mayoría de las familias de clase media mantienen deudas que disparan "graves alarmas en materia de salud mental".

Más detalles de la movilización

Estuvo también Pablo Moyano y habló ante la prensa con tono crítico tanto hacia el peronismo como ala misma CGT y reclamó mayor presencia en las calles; además, anticipó que participará de la movilización universitaria del próximo 15 de octubre, y de todas las convocatorias que sean “en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados”.

Sobre el escenario y mezclado con el resto de los sindicalistas, estuvo el ex presidente Eduardo Duhalde. Además de los tres secretarios generales, asistieron referentes de la CGT como Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Maia Volcovinsky (Judiciales), Juan Carlos Schmid (CATT/Dragado y Balizamiento), Daniel Mallotti (Aduana); Mariano Vilar (Conductores navales); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Graciela Aleñá (Viales); Roberto Coria (Guincheros) y Mario Preiss (Caucho), entre otros.

CGT industria Gobierno
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