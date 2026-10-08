Ayán presenta Artleta Groove en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El músico argentino-brasileño Ayán llega a Paraná con Artleta Groove, una propuesta que reúne ritmos y canciones de Brasil y Argentina

Una experiencia musical donde los ritmos de Brasil y Argentina se encuentran con las canciones propias y la improvisación llegará a Paraná de la mano de Artleta Groove por AÀ, El Brahman. La propuesta tendrá como protagonista a Ayán, guitarrista, cantante y compositor, quien se presentará el jueves 15 de octubre a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Ayán estará acompañado por el Flaco Viggiano en percusión, Wanda Gaioli en voz y Paola Nuñez en piano. El repertorio recorrerá músicas de Brasil y Argentina, además de composiciones propias, en una propuesta que busca poner el foco en el ritmo como una forma de encuentro y conexión. La experiencia invita a transitar la música desde los sentidos y el disfrute compartido.

De nacionalidad argentina y brasilera, Ayán comenzó su recorrido musical después de atravesar una intensa carrera como basquetbolista. Su vínculo con Brasil, país donde nació, fue también determinante para consolidar su faceta artística. Allí regresó y se instaló en Salvador de Bahía, ciudad en la que desarrolla desde entonces buena parte de su actividad musical.

En Artleta Groove, el artista reúne distintas influencias y propone un recorrido sonoro en el que las fronteras entre géneros y territorios se vuelven más difusas. La presencia de la guitarra, la percusión, el piano y las voces construye una propuesta atravesada por los ritmos latinoamericanos y por una búsqueda de expresión que pone lo colectivo en el centro.

El recital será el jueves 15 de octubre a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que en puerta costarán 18.000 pesos. Para reservas se puede contactar al 342 531-4538. La propuesta también puede seguirse a través de Instagram en @ArcanoAyan.