La Sala Penal del STJER denegó por mayoría los recursos extraordinarios de las defensas de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros. Cuestionaban, entre otros puntos, evidencia digital obtenida de una MacBook que buscan excluir antes del juicio oral.

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte.

La Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) rechazó, por mayoría, los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Sergio Urribarri, Carlos Marcelo Haidar y Diego Cardona Herreros, con los que buscaban acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar aspectos de la prueba incorporada en la causa conocida como “Coimas”.

La resolución fue adoptada por los vocales Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina, mientras que Daniel Carubia votó en disidencia. De esta manera, el máximo tribunal entrerriano denegó la posibilidad de que los planteos lleguen, por esta vía, al máximo tribunal del país.

Qué plantearon las defensas

Entre los principales cuestionamientos de los abogados defensores se encuentra la incorporación y legalidad de determinada evidencia digital obtenida de un dispositivo MacBook. También objetaron aspectos relacionados con las pericias informáticas, la cadena de custodia y la validez de distintos elementos probatorios que pretenden excluir antes del juicio oral.

Las defensas sostuvieron que esas cuestiones involucraban garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa.

El vocal Giorgio consideró que el recurso extraordinario federal es una vía excepcional y de aplicación restringida, destinada a los casos en los que existe una cuestión federal en los términos del artículo 14 de la Ley N° 48.

Según su voto, los planteos de las defensas no encuadraban en los supuestos de procedencia de esa vía y los agravios expuestos no demostraban de manera suficiente la existencia de arbitrariedad en la resolución cuestionada. Además, señaló que varios de los planteos ya habían sido analizados en instancias anteriores y por la propia Sala Penal.

Por esos motivos, Giorgio consideró inadmisibles los recursos. Medina adhirió a su posición.

Carubia, en cambio, entendió que los recursos cumplían con los requisitos formales de admisibilidad previstos por la Ley N° 48 y que los planteos involucraban cuestiones federales vinculadas con garantías constitucionales y convencionales.

Para el vocal, los escritos presentaban una crítica concreta y razonada de la decisión cuestionada y planteaban agravios que podían configurar una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. Por eso, consideró que los recursos debían ser concedidos para su tratamiento ante la Corte Suprema.

Una causa que irá a juicio oral

Los recursos habían sido presentados contra una resolución anterior de la Sala Penal del STJER, que había rechazado las quejas de las defensas contra una decisión de la Cámara de Casación Penal. En mayo de este año, esa resolución había dejado encaminada la causa hacia el juicio oral.

En este expediente, además de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros, habían sido investigados otros exfuncionarios de la gestión provincial. Guillermo Smaldone, Luis Erbes, José Humberto Flores y Miguel Ángel Ulrich resolvieron sus situaciones mediante juicios abreviados.

Por esa razón, para el futuro juicio oral quedaron Urribarri, Haidar y Cardona Herreros. La investigación está vinculada con presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con la firma Relevamientos Catastrales SA, cuyo titular era Cardona Herreros.

La decisión conocida este jueves constituye un nuevo paso en el recorrido procesal de la causa y mantiene vigentes los planteos de las defensas para ser discutidos en las instancias que correspondan dentro del proceso.