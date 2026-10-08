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Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer llegó a El Cimarrón para brindar herramientas a equipos e instituciones que intervienen en situaciones de violencia.

8 de octubre 2026 · 16:29hs
Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género.

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa con el despliegue del dispositivo Punto Móvil Mujer en distintas comunidades de la provincia. En esta etapa, la propuesta busca acompañar y brindar herramientas a los equipos locales que intervienen ante situaciones de violencia por razones de género.

En El Cimarrón, departamento Federal, profesionales de la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, realizaron una jornada de asesoramiento e intercambio destinada a referentes de organismos e instituciones que integran las redes locales de atención.

El encuentro permitió compartir información sobre los recursos disponibles en la provincia, además de protocolos, procedimientos y herramientas para el abordaje de las violencias. El objetivo es favorecer respuestas articuladas y oportunas desde cada localidad.

Articulación entre organismos

La jornada se realizó en la ex estación de El Cimarrón y contó con la participación de la directora de Mujeres, Joaquina Brondi; el presidente comunal, Juan Carlos Boxler; la senadora provincial, Nancy Miranda; la presidenta de la Comuna Arroyo del Medio del Gramillal, María Monzón; y la presidenta de la Junta de Gobierno de Colonia San Lorenzo, Miriam Borgeto.

También participaron referentes de la Comisaría local, de la Policía de Niñez y Familia de Federal, del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Jeremías y del Centro de Salud Colombia de Aldea San Isidro.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que estos espacios apuntan a consolidar el trabajo conjunto entre los distintos organismos que intervienen ante situaciones de violencia por razones de género, a partir del intercambio de experiencias y el conocimiento de las herramientas provinciales disponibles.

Recorrida por escuelas

Como parte de la actividad territorial, Brondi y el equipo de la Dirección de Mujeres visitaron las escuelas primaria y secundaria de El Cimarrón y de zonas aledañas.

La recorrida tuvo como objetivo conocer las realidades de las instituciones educativas y fortalecer los vínculos con la comunidad, en el marco de la estrategia provincial de acompañamiento y articulación territorial.

Punto Móvil Mujer Violencia de género Entre Ríos Derechos Humanos
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