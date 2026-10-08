"Envejecer Activo", una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

"El envejecer activo" es una jornada exclusiva para adultos mayores y profesionales que abordará temáticas relacionadas con el cuidado y sus derechos.

La actividad "El Envejecer Activo" tendrá su segunda edición en el Círculo Médico de Paraná (Urquiza, 1135) y abordará el cuidado, los derechos y el envejecimiento activo en adultos mayores . Habrá talleres para la comunidad con un abordaje interdisciplinario.

La segunda edición de la jornada dedicada a los adultos mayores se prepara con una amplia participación de profesionales, estudiantes y personas de la comunidad interesadas en conocer más sobre el cuidado y los derechos de este grupo etario. La convocatoria tuvo una respuesta tan importante que los organizadores debieron cerrar la inscripción debido a la gran demanda.

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La actividad forma parte de los objetivos científicos y culturales del Círculo Médico y propone una mirada integral sobre el envejecimiento, con la participación de especialistas de distintas disciplinas y personas vinculadas al cuidado de adultos mayores. Entre los inscriptos hay profesionales de diferentes áreas, alumnos que se encuentran en etapa de formación, cuidadores y familiares que buscan incorporar herramientas para acompañar a sus adultos mayores.

La doctora María Cristina Cassaniti, secretaria del Círculo Médico, destacó en diálogo con Radio La Red Paraná / UNO la diversidad de participantes y señaló que el interés excede al ámbito estrictamente profesional. “Hay profesionales de muchísimas áreas, como también alumnos en etapa de formación”, explicó, y mencionó además que pueden asistir quienes cuidan a personas mayores, estudiantes de enfermería y vecinos que tienen un familiar adulto mayor y quieren “entender y aprender más sobre el cuidado de ellos”.

En ese sentido, Cassaniti remarcó la situación particular de Entre Ríos, provincia considerada entre las cinco más longevas del país. También recordó la importancia del Hospital Fidanza, institución dedicada a la atención de adultos mayores, donde se desempeñó como médica.

Envejecer activo

Uno de los ejes de la propuesta será el concepto de envejecimiento activo y la importancia de incorporar hábitos de cuidado para llegar a edades avanzadas con una mejor calidad de vida. En este punto, Cassaniti destacó la participación de Evox, que cuenta con un programa destinado a personas mayores de 60 años.

“Hoy por hoy vemos que las personas que más se cuidan son mayores de 40, 50, 60 y eso también hace que nosotros tengamos mucha más calidad de vida en este grupo etario”, señaló.

La propuesta incluirá también un taller práctico a cargo del equipo profesional de Evox, coordinado por Marcos Espan, además de la participación de otros referentes. La capacitación tendrá distintas miradas sobre el abordaje de los adultos mayores, con contenidos vinculados a aspectos epidemiológicos, neurológicos y fonoaudiológicos, entre otros.

La organización planteó así un abordaje amplio, que no se limite exclusivamente a los aspectos médicos, sino que permita incorporar diferentes perspectivas relacionadas con el cuidado, el bienestar y los derechos de las personas mayores.

El arte como parte del abordaje

Otro de los aspectos destacados será la presencia de expresiones artísticas durante la jornada. La Escuela de Artes Visuales participará con una muestra plástica realizada por integrantes de su taller de adultos, mientras que Vitalis también presentará trabajos producidos por personas adultas.

Cassaniti resaltó el valor que tienen las artes dentro de las actividades de capacitación y en los procesos vinculados al bienestar de las personas. “Queremos que estas expresiones artísticas sean presentadas porque acompañan a todo el proceso desde la infancia hasta la adultez y el adulto mayor”, explicó.

De esta manera, la segunda edición de la jornada busca combinar capacitación, intercambio profesional, prevención, cuidado y expresiones culturales, con una convocatoria que volvió a superar las expectativas de los organizadores.