Habló Alberto Fernández: "No me siento responsable de la derrota"

El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció una entrevista al canal colombiano NTN24 a pocos días de terminar su mandato. Dijo que no se siente responsable de la derrota, pero que el peronismo debe "replantearse cosas que han ocurrido en los cuatro años y cada uno ver la cuota de responsabilidad que le cabe".

“Era una reunión institucional, una reunión que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, una reunión amable que se prolongó por más de dos horas”, dijo sobre la audiencia con Javier Milei que se realizó en la residencia de Olivos este martes por la mañana. Asimismo, dijo que hablaron de “temas nacionales” y “temas internacionales”.

Frente a la derrota ante Milei del ministro de Economía, Sergio Massa, en los comicios presidenciales, Fernández aseguró que no se siente culpable, pero advirtió que hay cosas para replantear. “Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo. Porque este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas”, señaló.

En ese sentido mencionó la "enorme deuda" y "una economía desquiciada" que dejó el expresidente Mauricio Macri; la pandemia, la guerra en Ucrania y "la mayor sequía en los últimos 100 años" que privó al país de alrededor de 25.000 millones de dólares.

A pesar de eso, dijo: "Somos el gobierno que más obra pública ha hecho en la democracia. Somos el gobierno que hizo la obra pública más grande de la democracia que, además, nos favoreció la soberanía energética, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que nos permite ahorrar 5.000 millones de dólares que este año tuvimos que pagar en concepto de importación de energía". A eso sumó que hay una desocupación del orden del 5% y que su gobierno creó más de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Según Alberto Fernández, la falta de dólares por la sequía "potenció" la inflación "heredada de Macri".

Cristina y su futuro

Ante la pregunta de cómo es su relación con Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario saliente aseguró que prefiere no hablar sobre el tema. “No tiene mucho sentido hablar sobre eso en este momento donde estoy llamando a una reflexión colectiva. Yo estoy llamando a la reflexión, no estoy buscando culpables”, agregó.

El próximo 10 de diciembre será la posesión de Javier Milei y Fernández ya tiene algunos planes para el futuro: “Seguramente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Probablemente aproveche las ofertas para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje”, aseveró.

En esa misma línea, le deseó una buena gestión a su sucesor, a pesar de no compartir ideas. “Ojalá que el nuevo presidente haga las cosas bien. No comparto muchas de sus miradas, pero si le va bien, le va bien a la Argentina. No quiero ser un obstáculo”, finalizó.