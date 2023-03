Alberto Fernández: "Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años"

Ucrania, Democracia, Malvinas y Madres y Abuelas

Afirmó hoy que la guerra en Ucrania "asomó inexplicablemente hacia una invasión militar y fue escalando de tal modo que al día de hoy desconocemos el desenlace del conflicto".

"Los 40 años de vigencia de la democracia constituyen el período más extenso de nuestra historia", resaltó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Fernández afirmó también que Argentina ha sostenido su institucionalidad y eso es un logro del que debemos se debe estar orgullosos. Pidió un reconocimiento para las “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los veteranos de la Guerra de Malvinas”.

Intento de magnicidio de la Vicepresidenta

En un párrafo pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue el atentado sufrido por la vicepresidenta, Cristina Fernández, y apuntó a los medios opositores por generar "un sistema de concentración de medios que expresan intereses opositores al Gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores".

Con dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el recinto el presidente pidió a la Justicia que “profundice la investigación” del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.

Durante su discurso en la apertura de sesiones, Alberto Fernández manifestó que “hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta” y, en ese contexto, reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”.

Lula Da Silva y Evo Morales

Fernández afirmó hoy que estuvo "al lado de (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) cuando lo encarcelaron, con Evo Morales cuando fue derrocado y con Cristina cuando es injustamente acusada”. "También fui yo quien alzó su voz contra los bloqueos injustos y quien luchó para que el pueblo venezolano recupere el diálogo. Nunca podrán decir que me he enriquecido. Puedo ver lo malo y sé lo que está sucediendo y puedo hablar con ustedes del malestar, pero invito a mantener lo logrado para alcanzar una sociedad más igualitaria”, señaló.

Soberanía de Malvinas

El presidente renovó el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, tras haberse cumplido el año pasado 40 años del conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido.

"Malvinas nos une en una causa nacional. Por los sobrevivientes y en memoria de nuestros héroes, volvemos a decir que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", dijo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, de la que participan los excombatiente Juan José Fernández y el diputado chaqueño Aldo Leiva, especialmente destacados en el discurso presidencial.

Deuda externa, pobreza y crecimiento

Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno tiene la "obligación" de "construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso" en "aquella Argentina de endeudamiento, cierre de empresas y fugas de capitales, en la que millones de compatriotas parecen sobrar".

"Somos más los que no toleramos los niveles de pobreza y la regresión en la distribución del ingreso, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado", expresó.

"Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento ni políticas activas de distribución.

“En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008. Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó el mandatario.

Mercosur y Multilaterilidad

Un objetivo de la política exterior del Gobierno nacional “tener una relación productiva con Brasil” al destacar la asunción presidencial en ese vecino país de Luiz Inácio Lula da Silva y además aseguró que “Argentina ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones con nuestra identidad”.

Durante su discurso en la apertura de sesiones, el mandatario señaló que “en política exterior dialogamos con todo el mundo y nuestro país se encuentra encaminado en esta nueva configuración internacional donde tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar”, al tiempo que resaltó que desde el inicio de la gestión se mantuvo una política "basada en el multilateralismo cooperativo en donde apoyamos la paz, la solución pacifica de las controversias y el cuidado del medio ambiente”.

Sergio Massa

Alberto Fernández destacó el "compromiso" de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía y dijo que "a pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía". "Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno, pero quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía", afirmó.

Inflación

Sobre la inflación afirmó que "constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento". "Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo", dijo el mandatario y añadió que "no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal", que debe ser el "horizonte".

Inversión y exportaciones

En tanto dijo que “la inversión se mantiene en uno de los niveles más altos de los últimos años” y aseguró que su gestión “está exportando más trabajo argentino al mundo”.

“Estamos exportando con mayor valor agregado. Estamos exportando más trabajo argentino. Al mismo tiempo tuvimos récord de importaciones. Nosotros llevamos adelante una administración de un bien escaso como son las divisas para que, prioritariamente, se vuelquen a la producción”, señalo el Jefe de Estado. Y en ese sentido, destacó: “Una política central del Gobierno es cuidar las reservas y continuaremos en esa senda”.

El presidente dijo que “el Estado nacional ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores agropecuarios afectados por la sequía” y resaltó que, no obstante esa situación climática, “durante el 2022, fueron récord las exportaciones de cereales”. Resaltó que "el sector agropecuario cerró el año –pasado- con las preocupaciones que genera una sequía muy severa, por lo que el Estado ha dispuesto un conjunto de instrumento para apoyar a los productores”, y subrayó "el aumento de la producción de carne bovina y porcina”.

Además, Alberto Fernández sostuvo que “el Gobierno acompañó la economía del conocimiento, que no ha parado de crecer desde el 2019 y hoy es el tercer sector exportador del país”.

Además advirtió hoy sobre un "nuevo embate privatizador" de la oposición sobre las empresas públicas, precedido de una "campaña de desprestigio", y pidió que "no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho".

El presidente Alberto Fernández aseguró que “a mediados de este año" se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, al que denominó como “la obra más importante de transporte de gas de las últimas 4 décadas”, y enfatizó que “Argentina es la energía que el mundo necesita”, durante su discurso en la Asamblea Legislativa que inaugura el 141° periodo de sesiones ordinarias del Congreso nacional.

En ese marco, el mandatario graficó la situación del mapa energético a nivel mundial como “una etapa que presenta una crisis energética y una transición, que nos abre una excelente oportunidad a la Argentina”.

"Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas", que son "patrimonio de todos los argentinos", expresó el mandatario ante la Asamblea Legislativa.

Por otra parte destacó el “récord alcanzado durante la temporada turística y ponderó la aplicación del programa Previaje, que anunció este año tendrá su cuarta edición: “El año anterior, pude decirles con mucho orgullo que nuestra temporada turística había alcanzado un récord histórico. Para que así fuera el Programa Previaje había sido fundamental, como lo había sido antes la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP) que permitió durante la pandemia que muchas empresas del sector turístico, gastronómico y de entretenimiento no desaparecieran o se perdieran empleos”. Y en se sentido, agregó: “Si en aquel momento el resurgir del turismo nos conmovió, más nos conmueve hoy observar que la actual temporada de verano ha registrado niveles jamás vistos en nuestra historia. La capacidad hotelera se vio ocupada en más de un 95%”.

