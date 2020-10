"Vamos a disponer en distintos departamentos de 18 provincias, medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días", anunció el presidente. Esto tendrá vigencia hasta el 25 de octubre. Con esta medida se espera ganar tiempo en todos los distritos donde el sistema de salud está estresado.

Sobre cuáles serán esos departamentos, el jefe de Estado solamente dijo que se conocerá "en los próximos días". Tampoco dio detalles sobre las características de las medidas restrictivas que se adoptarán.

"Tenemos que restringir la circulación. Eso no quiere decir que vayamos a parar la economía. Quiere decir que los que no tengan que circular, que no circulen. Que entendamos que las reuniones sociales son un riesgo enorme", remarcó Alberto Fernández.

Junto al Presidente estuvieron los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Neuquén, Omar Gutiérrez

Fernández se reunió este viernes por la tarde con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; para definir la modalidad que tendrá la nueva fase del aislamiento social por el coronavirus en el Área Metropolitana, cuya siguiente etapa comenzará el lunes próximo.

El encuentro finalizó pasadas las 17.30 con la asistencia presencial en Casa de Gobierno del mandatario porteño, mientras Kicillof participó a través de una videoconferencia, ya que permanece aislado por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19.

La reunión fue previa al anuncio del Gobierno nacional respecto de la nueva etapa del aislamiento obligatorio, con un mensaje en vivo del presidente Fernández.

Rodríguez Larreta llegó a las 16.10 a la Casa Rosada, acompañado por el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, mientras arribaban los gobernadores de algunas de las provincias más afectadas por la pandemia, quienes participarían del anuncio junto al jefe del Estado.

larreta alberto.jpg Alberto Fernández habló con gobernadores antes del anuncio.

A media tarde habían llegado a la Casa de Gobierno los mandatarios, de Santa Fe, Omar Perotti; de Tucumán, Juan Manzur; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Neuquén, Omar Gutiérrez

En este caso, el anuncio de Alberto Fernández estuvo más enfocado hacia las provincias que actualmente registran la mayor cantidad de casos, como Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Jujuy y Tierra del Fuego.

Ayer, el jefe de Estado analizó con los gobernadores y el jefe del Gobierno porteño la situación sanitaria del país con vistas a la nueva etapa que será anunciada.

Fernández escuchó la opinión de los mandatarios provinciales por videoconferencia desde la Residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Ginés González García, y de Interior, Eduardo de Pedro.